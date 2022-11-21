https://ria.ru/20221121/twitter-1833112196.html
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности - РИА Новости, 21.11.2022
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности
Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:19
2022-11-21T15:19
2022-11-21T15:19
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илон маск
франция
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск."До свидания, Twitter Франция. Какое приключение! Какая команда! Какие встречи! Спасибо всем за эти невероятные и насыщенные семь лет", - написал Виель в Twitter.Как отмечает агентство Блумберг, уход главы французского отделения социальной сети произошел в преддверии возможных новых увольнений из Twitter, которые могут начаться в понедельник.О причинах ухода Виель не сообщил, как и о том, сколько человек останется работать в отделении соцсети во Франции. До приобретения Twitter Маском в октябре там работали меньше 50 человек.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, илон маск, франция, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Франция, Twitter
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности
Глава отделения Twitter во Франции Дамьен Виель заявил об уходе с должности