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Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности - РИА Новости, 21.11.2022
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности
Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:19
2022-11-21T15:19
в мире
технологии
илон маск
франция
twitter
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск."До свидания, Twitter Франция. Какое приключение! Какая команда! Какие встречи! Спасибо всем за эти невероятные и насыщенные семь лет", - написал Виель в Twitter.Как отмечает агентство Блумберг, уход главы французского отделения социальной сети произошел в преддверии возможных новых увольнений из Twitter, которые могут начаться в понедельник.О причинах ухода Виель не сообщил, как и о том, сколько человек останется работать в отделении соцсети во Франции. До приобретения Twitter Маском в октябре там работали меньше 50 человек.
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в мире, технологии, илон маск, франция, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Франция, Twitter
15:19 21.11.2022
 
Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности

Глава отделения Twitter во Франции Дамьен Виель заявил об уходе с должности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск.
"До свидания, Twitter Франция. Какое приключение! Какая команда! Какие встречи! Спасибо всем за эти невероятные и насыщенные семь лет", - написал Виель в Twitter.
Как отмечает агентство Блумберг, уход главы французского отделения социальной сети произошел в преддверии возможных новых увольнений из Twitter, которые могут начаться в понедельник.
О причинах ухода Виель не сообщил, как и о том, сколько человек останется работать в отделении соцсети во Франции. До приобретения Twitter Маском в октябре там работали меньше 50 человек.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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