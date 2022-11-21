https://ria.ru/20221121/twitter-1833112196.html

Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности

Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности - РИА Новости, 21.11.2022

Глава французского отделения Twitter заявил об уходе с должности

Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:19

2022-11-21T15:19

2022-11-21T15:19

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илон маск

франция

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава французского отделения Twitter Дамьен Виель заявил об уходе с должности после того, как социальную сеть приобрел американский миллиардер Илон Маск."До свидания, Twitter Франция. Какое приключение! Какая команда! Какие встречи! Спасибо всем за эти невероятные и насыщенные семь лет", - написал Виель в Twitter.Как отмечает агентство Блумберг, уход главы французского отделения социальной сети произошел в преддверии возможных новых увольнений из Twitter, которые могут начаться в понедельник.О причинах ухода Виель не сообщил, как и о том, сколько человек останется работать в отделении соцсети во Франции. До приобретения Twitter Маском в октябре там работали меньше 50 человек.

https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html

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в мире, технологии, илон маск, франция, twitter