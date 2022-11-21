https://ria.ru/20221121/turtsiya-1833036575.html

Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией

Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией - РИА Новости, 21.11.2022

Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией

Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией, сообщил портал Superhaber. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:13

2022-11-21T12:13

2022-11-21T15:23

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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией, сообщил портал Superhaber."Четыре ракеты, выпущенные членами PПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша. Как стало известно, в результате нападений несколько человек получили ранения", — говорится в публикации.На место происшествия выехали машины скорой помощи.Накануне Анкара заявила о проведении воздушной операции против сирийского крыла РПК на севере Сирии и Ирака. Как утверждают в турецком Минобороны, уничтожены 89 целей — убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады боеприпасов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, турция