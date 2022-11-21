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Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией - РИА Новости, 21.11.2022
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Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией
Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией - РИА Новости, 21.11.2022
Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией
Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией, сообщил портал Superhaber. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:13
2022-11-21T15:23
в мире
сирия
турция
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией, сообщил портал Superhaber."Четыре ракеты, выпущенные членами PПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша. Как стало известно, в результате нападений несколько человек получили ранения", — говорится в публикации.На место происшествия выехали машины скорой помощи.Накануне Анкара заявила о проведении воздушной операции против сирийского крыла РПК на севере Сирии и Ирака. Как утверждают в турецком Минобороны, уничтожены 89 целей — убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады боеприпасов.
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в мире, сирия, турция
В мире, Сирия, Турция
12:13 21.11.2022 (обновлено: 15:23 21.11.2022)
 
Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией

Ракеты, выпущенные боевиками РПК по турецкому городу Каркамыш, попали в школу

© AP Photo / IHAМедики перевозят пострадавших в результате обстрела города Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп. 21 ноября 2022
Медики перевозят пострадавших в результате обстрела города Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / IHA
Медики перевозят пострадавших в результате обстрела города Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп. 21 ноября 2022
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией, сообщил портал Superhaber.
"Четыре ракеты, выпущенные членами PПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша. Как стало известно, в результате нападений несколько человек получили ранения", — говорится в публикации.
На место происшествия выехали машины скорой помощи.
Накануне Анкара заявила о проведении воздушной операции против сирийского крыла РПК на севере Сирии и Ирака. Как утверждают в турецком Минобороны, уничтожены 89 целей — убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады боеприпасов.
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