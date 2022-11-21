https://ria.ru/20221121/tseny-1832968078.html

Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего

Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего - РИА Новости, 21.11.2022

Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего

Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T02:15

2022-11-21T02:15

2022-11-21T02:15

общество

россия

новый год

рэу имени г. в. плеханова

ольга лебединская

цены

еда

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента, уточнила она.Также, по словам эксперта, выросла цена на отечественное шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали и многие сыры.При этом цены на многие фрукты даже снизились: так, груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента, добавила Лебединская.

https://ria.ru/20221120/shampanskoe-1832817123.html

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общество, россия, новый год, рэу имени г. в. плеханова, ольга лебединская, цены, еда