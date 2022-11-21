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Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего - РИА Новости, 21.11.2022
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего
Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T02:15
2022-11-21T02:15
2022-11-21T02:15
общество
россия
новый год
рэу имени г. в. плеханова
ольга лебединская
цены
еда
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента, уточнила она.Также, по словам эксперта, выросла цена на отечественное шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали и многие сыры.При этом цены на многие фрукты даже снизились: так, груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента, добавила Лебединская.
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общество, россия, новый год, рэу имени г. в. плеханова, ольга лебединская, цены, еда
Общество, Россия, Новый год, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ольга Лебединская, Цены, Еда
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего
Эксперт Лебединская: цена на отечественное шампанское выросла с 390 рублей до 500 рублей