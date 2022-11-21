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Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего - РИА Новости, 21.11.2022
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Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего - РИА Новости, 21.11.2022
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего
Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T02:15
2022-11-21T02:15
общество
россия
новый год
рэу имени г. в. плеханова
ольга лебединская
цены
еда
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента, уточнила она.Также, по словам эксперта, выросла цена на отечественное шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали и многие сыры.При этом цены на многие фрукты даже снизились: так, груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента, добавила Лебединская.
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общество, россия, новый год, рэу имени г. в. плеханова, ольга лебединская, цены, еда
Общество, Россия, Новый год, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ольга Лебединская, Цены, Еда
02:15 21.11.2022
 
Экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше всего

Эксперт Лебединская: цена на отечественное шампанское выросла с 390 рублей до 500 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шампанское на новогоднем столе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
"Килограмм охлажденного лосося "прибавил" к цене 27,64 процента, и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10 процентов. На столько же уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83 процента), креветки (22,09 процента)", — отметила Лебединская.
Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента, уточнила она.
Также, по словам эксперта, выросла цена на отечественное шампанское — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали и многие сыры.
При этом цены на многие фрукты даже снизились: так, груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента, добавила Лебединская.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 01:15
Названы продукты, которые стоит закупить до Нового года
 
ОбществоРоссияНовый годРЭУ имени Г. В. ПлехановаОльга ЛебединскаяЦеныЕда
 
 
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