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Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
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Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря - РИА Новости, 21.11.2022
Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, однако рост затронет не все виды услуг, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T01:15
2022-11-21T02:16
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
жкх
цены
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, однако рост затронет не все виды услуг, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.В первую очередь вырастет цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы, при этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила эксперт.Лебединская также напомнила о сохранении льгот на оплату услуг ЖКХ, которые могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума, в случае если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, жкх, цены
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ЖКХ, Цены
01:15 21.11.2022 (обновлено: 02:16 21.11.2022)
 
Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Эксперт Лебединская заявила о подорожании цены на воду, тепло, газ и свет с 1 декабря

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСубсидия
Субсидия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, однако рост затронет не все виды услуг, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
В первую очередь вырастет цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы, при этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила эксперт.
"Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется", — уточнила она.
Лебединская также напомнила о сохранении льгот на оплату услуг ЖКХ, которые могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом, который ниже величины прожиточного минимума, в случае если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.
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ОбществоРоссияОльга ЛебединскаяРЭУ имени Г. В. ПлехановаЖКХЦены
 
 
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