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Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины - РИА Новости, 21.11.2022
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Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины
Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины - РИА Новости, 21.11.2022
Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины
В России могут "по-серьезному" подешеветь новые машины только в одном случае, считает автомобильный эксперт Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T02:15
2022-11-21T02:15
авто
россия
максим кадаков
lada vesta
hyundai genesis
mercedes
цены
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут "по-серьезному" подешеветь новые машины только в одном случае, считает автомобильный эксперт Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, что для этого должно произойти.Снижение цен на новые автомобили в России может произойти только при условии насыщения отечественного рынка этим товаром, уверен главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его оценке, для удовлетворения спроса россиян не хватает примерно миллиона новых машин. В случае, если такое количество автомобилей появится на рынке в дополнение к тем, что уже есть в продаже, цены могут существенно снизиться, полагает автоэксперт.Впрочем, если спрос потребителей будет удовлетворяться неравномерно, общего снижения цен не произойдет, продолжил эксперт. Иначе говоря, появление в продаже достаточного количества автомобилей определенной марки не приведет к уменьшению стоимости машин других марок, пояснил он."Если автомобильный рынок России будет перенасыщен отечественными автомобилями, то да, цены на них могут "присесть". Но тут надо понимать, что падать они будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут", — такое мнение высказал Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
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авто, россия, максим кадаков, lada vesta, hyundai genesis, mercedes, цены
Авто, Россия, Максим Кадаков, Lada Vesta, Hyundai Genesis, Mercedes, Цены
02:15 21.11.2022
 
Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины

Эксперт Кадаков: снижение цен на новые автомобили возможно при насыщении ими рынка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПосетительница автосалона
Посетительница автосалона - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут "по-серьезному" подешеветь новые машины только в одном случае, считает автомобильный эксперт Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, что для этого должно произойти.
Снижение цен на новые автомобили в России может произойти только при условии насыщения отечественного рынка этим товаром, уверен главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его оценке, для удовлетворения спроса россиян не хватает примерно миллиона новых машин. В случае, если такое количество автомобилей появится на рынке в дополнение к тем, что уже есть в продаже, цены могут существенно снизиться, полагает автоэксперт.
"Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, — это насыщение рынка. В прошлом году россияне купили 1 670 000 новых легковых автомобилей —это наша планка. В этом году мы в лучшем случае выйдем на 800 000. Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят", — сказал Кадаков.
Впрочем, если спрос потребителей будет удовлетворяться неравномерно, общего снижения цен не произойдет, продолжил эксперт. Иначе говоря, появление в продаже достаточного количества автомобилей определенной марки не приведет к уменьшению стоимости машин других марок, пояснил он.
"Если автомобильный рынок России будет перенасыщен отечественными автомобилями, то да, цены на них могут "присесть". Но тут надо понимать, что падать они будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут", — такое мнение высказал Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
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АвтоРоссияМаксим КадаковLada VestaHyundai GenesisMercedesЦены
 
 
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