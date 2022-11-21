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Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины

Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины - РИА Новости, 21.11.2022

Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь машины

В России могут "по-серьезному" подешеветь новые машины только в одном случае, считает автомобильный эксперт Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T02:15

2022-11-21T02:15

2022-11-21T02:15

авто

россия

максим кадаков

lada vesta

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mercedes

цены

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России могут "по-серьезному" подешеветь новые машины только в одном случае, считает автомобильный эксперт Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, что для этого должно произойти.Снижение цен на новые автомобили в России может произойти только при условии насыщения отечественного рынка этим товаром, уверен главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его оценке, для удовлетворения спроса россиян не хватает примерно миллиона новых машин. В случае, если такое количество автомобилей появится на рынке в дополнение к тем, что уже есть в продаже, цены могут существенно снизиться, полагает автоэксперт.Впрочем, если спрос потребителей будет удовлетворяться неравномерно, общего снижения цен не произойдет, продолжил эксперт. Иначе говоря, появление в продаже достаточного количества автомобилей определенной марки не приведет к уменьшению стоимости машин других марок, пояснил он."Если автомобильный рынок России будет перенасыщен отечественными автомобилями, то да, цены на них могут "присесть". Но тут надо понимать, что падать они будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут", — такое мнение высказал Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

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авто, россия, максим кадаков, lada vesta, hyundai genesis, mercedes, цены