https://ria.ru/20221121/tseli-1833045498.html

Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков

Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022

Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков

Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:37

2022-11-21T12:37

2022-11-21T12:56

россия

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.

https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833048473.html

россия

украина

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2022

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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский