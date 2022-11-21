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Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/tseli-1833045498.html
Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков
Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022
Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков
Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:37
2022-11-21T12:56
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833048473.html
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский
Россия, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
12:37 21.11.2022 (обновлено: 12:56 21.11.2022)
 
Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия достигнет своих целей на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия, говоря о переговорах с Украиной, хочет добиться затишья в боевых действиях.
Ранее Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир Зеленский
 
 
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