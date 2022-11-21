https://ria.ru/20221121/tsb-1833145765.html

Путин поручил создать в ЛНР и ДНР территориальные учреждения ЦБ

Путин поручил создать в ЛНР и ДНР территориальные учреждения ЦБ - РИА Новости, 21.11.2022

Путин поручил создать в ЛНР и ДНР территориальные учреждения ЦБ

Президент России Владимир Путин постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:57

2022-11-21T16:57

2022-11-21T17:39

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ), следует из указа президента, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Так, согласно документу, органам власти ДНР, ЛНР и Банка России нужно в месячный срок заключить соглашения об образовании на территории республик территориальных учреждений, определяющих особенности преобразования Центрального Республиканского Банка и Государственного банка Луганской Народной Республики в территориальные учреждения Банка России.После этого донецкий Центральный Республиканский Банк и луганский Государственный банк в течение месяца должны быть зарегистрированы в качестве обществ с ограниченной ответственностью – кредитных организаций, 100% долей в уставных капиталах которых должны принадлежать ДНР и ЛНР соответственно. Затем эти кредитные организации в месячный срок должны быть проданы Промсвязьбанку "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".Созданные в 2014 году Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР выполняли функции как центробанков, так и коммерческих банков."После приобретения публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк" 100 процентов долей в уставных капиталах кредитной организации Донецкой Народной Республики, кредитной организации Луганской Народной Республики и его реорганизации в форме присоединения к нему указанных кредитных организаций к такому публичному акционерному обществу переходят все права и обязанности кредитных организаций в соответствии с передаточными актами", - сказано в документе.

https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html

https://realty.ria.ru/20221115/ipoteka-1831591648.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, центральный банк рф (цб рф)