16:57 21.11.2022 (обновлено: 17:39 21.11.2022)
Путин поручил создать в ЛНР и ДНР территориальные учреждения ЦБ
Путин постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ), следует из указа президента, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, согласно документу, органам власти ДНР, ЛНР и Банка России нужно в месячный срок заключить соглашения об образовании на территории республик территориальных учреждений, определяющих особенности преобразования Центрального Республиканского Банка и Государственного банка Луганской Народной Республики в территориальные учреждения Банка России.
После этого донецкий Центральный Республиканский Банк и луганский Государственный банк в течение месяца должны быть зарегистрированы в качестве обществ с ограниченной ответственностью – кредитных организаций, 100% долей в уставных капиталах которых должны принадлежать ДНР и ЛНР соответственно. Затем эти кредитные организации в месячный срок должны быть проданы Промсвязьбанку "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".
Созданные в 2014 году Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР выполняли функции как центробанков, так и коммерческих банков.
"После приобретения публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк" 100 процентов долей в уставных капиталах кредитной организации Донецкой Народной Республики, кредитной организации Луганской Народной Республики и его реорганизации в форме присоединения к нему указанных кредитных организаций к такому публичному акционерному обществу переходят все права и обязанности кредитных организаций в соответствии с передаточными актами", - сказано в документе.
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