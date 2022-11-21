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"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022
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"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским
"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022
"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским
Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Instagram* мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T04:16
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в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Instagram* мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву.На шуточном фотоколлаже изображен президент Украины Владимир Зеленский, который спрашивает у американского коллеги по телефону: "Где мои деньги, Джо?"."Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — ответил Джо Байден.В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия.Весной конгресс выделил администрации президента США порядка 40 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине. В октябре Байден подписал закон о финансировании американского правительства до середины декабря, включающий выделение на эти цели еще 12,4 миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221116/pomosch-1832047313.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, нато, сша, украина, киев, дональд трамп-младший
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, США, Украина, Киев, Дональд Трамп-младший
04:16 21.11.2022
 
"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Сын Трампа посмеялся над Байденом за сбор денег для Зеленского из карманов американцев

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Instagram* мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву.
На шуточном фотоколлаже изображен президент Украины Владимир Зеленский, который спрашивает у американского коллеги по телефону: "Где мои деньги, Джо?".
Шутка про сбор денег на помощь Украине в США
Шутка про сбор денег на помощь Украине в США
Шутка про сбор денег на помощь Украине в США
"Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — ответил Джо Байден.
В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия.

"Но я не удивлюсь, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле", — написал он.

Весной конгресс выделил администрации президента США порядка 40 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине. В октябре Байден подписал закон о финансировании американского правительства до середины декабря, включающий выделение на эти цели еще 12,4 миллиарда долларов.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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