https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2022

"Где деньги, Джо?" Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Instagram* мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T04:16

2022-11-21T04:16

2022-11-21T04:16

в мире

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в Instagram* мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву.На шуточном фотоколлаже изображен президент Украины Владимир Зеленский, который спрашивает у американского коллеги по телефону: "Где мои деньги, Джо?"."Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — ответил Джо Байден.В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия.Весной конгресс выделил администрации президента США порядка 40 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине. В октябре Байден подписал закон о финансировании американского правительства до середины декабря, включающий выделение на эти цели еще 12,4 миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221116/pomosch-1832047313.html

https://ria.ru/20221118/gumpomosch-1832455978.html

сша

украина

киев

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в мире, джо байден, владимир зеленский, нато, сша, украина, киев, дональд трамп-младший