https://ria.ru/20221121/tpu-1832480904.html

В России создали калькулятор для оптимального подбора лучевой терапии

В России создали калькулятор для оптимального подбора лучевой терапии - РИА Новости, 21.11.2022

В России создали калькулятор для оптимального подбора лучевой терапии

Назначать лучевую терапию для лечения рака с учетом всех особенностей расположения опухоли и точнее определять риски для организма позволит разработанный в ТПУ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T03:00

2022-11-21T03:00

2022-11-21T03:00

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Назначать лучевую терапию для лечения рака с учетом всех особенностей расположения опухоли и точнее определять риски для организма позволит разработанный в ТПУ калькулятор TCP/NTCP, считают ученые вуза. Об этом сообщила пресс-служба университета.Более половины пациентов с онкологией проходят лучевую терапию. Она может быть как основным неинвазивным методом лечения, так и вспомогательным, рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ).Метод заключается в облучении опухоли электромагнитным излучением либо пучками элементарных ядерных частиц. Вследствие такого воздействия раковые клетки погибают, в отдельных случаях методика направлена на сдерживание их роста. При этом здоровые ткани, попавшие в область облучения, также могут быть повреждены, если схема лечения не учитывает индивидуальные особенности пациента, подметили исследователи ТПУ.Для минимизации случаев нанесения вреда организму и малоэффективного воздействия на опухоль при лучевой терапии ученые создали программу для точного индивидуального расчета доз и специфики лечения, обратили внимание ученые.Программа позволяет проводить расчет вероятности локального контроля над опухолью (TCP) и вероятности осложнения в нормальных тканях (NTCP), разработку специалисты ТПУ назвали калькулятором TCP/NTCP.Потом система выдает вероятность осложнений и локального контроля над опухолью, продолжила исследователь. То есть позволяет дать более точную оценку эффективности конкретного плана лучевой терапии для определенного случая.Одна из уникальных особенностей разработки — включенность в библиотеку программного обеспечения данных по радиобиологическим параметрам, то есть связанных с особенностями воздействия излучений на живые ткани, пояснили в вузе.По результатам работы программного обеспечения ученые уже представили расчеты для реальных дозиметрических (определяющих дозы облучения) планов лучевой терапии опухоли предстательной железы."Разработанный подход может стать эффективным вспомогательным инструментом при выборе оптимальной схемы планирования лучевой терапии. Далее мы составим аналогичную библиотеку параметров для опухолей головы, шеи и молочной железы ", — дополнила директор Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиобиологии, лучевой терапии и ядерной медицине ТПУ Евгения Сухих.В ближайшее время сервис будет зарегистрирован как программное обеспечение медицинского назначения, подчеркнула она, и может быть использован для принятия клинических решений.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" по направлению "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20221108/rak-1829850118.html

https://ria.ru/20220908/tpu-1815210538.html

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