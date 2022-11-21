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Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма - РИА Новости, 21.11.2022
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https://ria.ru/20221121/tomsk-1832986977.html
Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма
Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма - РИА Новости, 21.11.2022
Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма
Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:36
2022-11-21T08:36
томская область
туризм
новости - туризм
томская область
бакчарский район
парабельский район
владимир мазур
томск
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ТОМСК, 21 ноя – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в регионе, сообщила в понедельник обладминистрация."У Томской области большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма, его нужно максимально использовать. Нужно открывать регион и для гостей из других регионов, и для самих жителей – территория-то у нас огромная", - сказал губернатор на встрече с представителями сферы гостеприимства.Мазур отметил, что для развития внутреннего туризма власти планируют развивать транспортный комплекс и логистику, возрождать в регионе авиалинии, а также помогать туристическим проектам, которые создают новую инфраструктуру и рабочие места в муниципалитетах. Он предложил представителям отрасли направлять свои предложения.На встрече руководитель Томской региональной общественной организации "Федерация воздухоплавательного спорта" Мурад Омаров презентовал главе региона проект по экскурсионному воздухоплаванию в рамках развития туристско-рекреационной зоны "Семейкин остров". По оценкам бизнеса, потребителями услуги могут стать до пяти тысяч человек в год.Директор клиники "Сибирская" Диана Слуцкая представила губернатору идею оздоровительного центра, а ресторатор Артур Зейналян – единую гастрономическую карту Томской области с блюдами, которые отражают местную специфику (например, пироги с жимолостью в Бакчарском районе и кровяная колбаса в Первомайском).Директор государственного заповедника "Васюганский" Ольга Антошкина предложила развивать экологический туризм по Васюганью, в частности, запустить несколько экскурсионных маршрутов и подготовить основу для формирования туристического кластера в Бакчарском, Чаинском и Парабельском районах.Мазур поручил департаменту экономики проработать каждое предложение вместе с муниципальными властями.
https://ria.ru/20220322/tomsk-1775543619.html
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туризм, новости - туризм, томская область, бакчарский район, парабельский район, владимир мазур, томск
Томская область, Туризм, Новости - Туризм, Томская область, Бакчарский район, Парабельский район, Владимир Мазур, Томск
08:36 21.11.2022
 
Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма

Губернатор Мазур призвал предпринимателей развивать внутренний туризм в Томской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Томского острога на Воскресенской горе на территории музея истории Томска
Спасская башня Томского острога на Воскресенской горе на территории музея истории Томска - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Томского острога на Воскресенской горе на территории музея истории Томска. Архивное фото
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ТОМСК, 21 ноя – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в регионе, сообщила в понедельник обладминистрация.
"У Томской области большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма, его нужно максимально использовать. Нужно открывать регион и для гостей из других регионов, и для самих жителей – территория-то у нас огромная", - сказал губернатор на встрече с представителями сферы гостеприимства.
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Мазур отметил, что для развития внутреннего туризма власти планируют развивать транспортный комплекс и логистику, возрождать в регионе авиалинии, а также помогать туристическим проектам, которые создают новую инфраструктуру и рабочие места в муниципалитетах. Он предложил представителям отрасли направлять свои предложения.
На встрече руководитель Томской региональной общественной организации "Федерация воздухоплавательного спорта" Мурад Омаров презентовал главе региона проект по экскурсионному воздухоплаванию в рамках развития туристско-рекреационной зоны "Семейкин остров". По оценкам бизнеса, потребителями услуги могут стать до пяти тысяч человек в год.
Директор клиники "Сибирская" Диана Слуцкая представила губернатору идею оздоровительного центра, а ресторатор Артур Зейналян – единую гастрономическую карту Томской области с блюдами, которые отражают местную специфику (например, пироги с жимолостью в Бакчарском районе и кровяная колбаса в Первомайском).
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Директор государственного заповедника "Васюганский" Ольга Антошкина предложила развивать экологический туризм по Васюганью, в частности, запустить несколько экскурсионных маршрутов и подготовить основу для формирования туристического кластера в Бакчарском, Чаинском и Парабельском районах.
Мазур поручил департаменту экономики проработать каждое предложение вместе с муниципальными властями.
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