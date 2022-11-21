Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма
Губернатор Мазур призвал предпринимателей развивать внутренний туризм в Томской области
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Томского острога на Воскресенской горе на территории музея истории Томска
Спасская башня Томского острога на Воскресенской горе на территории музея истории Томска. Архивное фото
ТОМСК, 21 ноя – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в регионе, сообщила в понедельник обладминистрация.
"У Томской области большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма, его нужно максимально использовать. Нужно открывать регион и для гостей из других регионов, и для самих жителей – территория-то у нас огромная", - сказал губернатор на встрече с представителями сферы гостеприимства.
Мазур отметил, что для развития внутреннего туризма власти планируют развивать транспортный комплекс и логистику, возрождать в регионе авиалинии, а также помогать туристическим проектам, которые создают новую инфраструктуру и рабочие места в муниципалитетах. Он предложил представителям отрасли направлять свои предложения.
На встрече руководитель Томской региональной общественной организации "Федерация воздухоплавательного спорта" Мурад Омаров презентовал главе региона проект по экскурсионному воздухоплаванию в рамках развития туристско-рекреационной зоны "Семейкин остров". По оценкам бизнеса, потребителями услуги могут стать до пяти тысяч человек в год.
Директор клиники "Сибирская" Диана Слуцкая представила губернатору идею оздоровительного центра, а ресторатор Артур Зейналян – единую гастрономическую карту Томской области с блюдами, которые отражают местную специфику (например, пироги с жимолостью в Бакчарском районе и кровяная колбаса в Первомайском).
Директор государственного заповедника "Васюганский" Ольга Антошкина предложила развивать экологический туризм по Васюганью, в частности, запустить несколько экскурсионных маршрутов и подготовить основу для формирования туристического кластера в Бакчарском, Чаинском и Парабельском районах.
Мазур поручил департаменту экономики проработать каждое предложение вместе с муниципальными властями.