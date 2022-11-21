https://ria.ru/20221121/tomsk-1832986977.html

Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма

Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма - РИА Новости, 21.11.2022

Власти Томской области поддержат проекты развития внутреннего туризма

Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:36

2022-11-21T08:36

2022-11-21T08:36

томская область

туризм

новости - туризм

томская область

бакчарский район

парабельский район

владимир мазур

томск

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ТОМСК, 21 ноя – РИА Новости. Глава Томской области Владимир Мазур заявил о намерении по максимуму использовать большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма в регионе, сообщила в понедельник обладминистрация."У Томской области большой потенциал образовательного, оздоровительного, экологического туризма, его нужно максимально использовать. Нужно открывать регион и для гостей из других регионов, и для самих жителей – территория-то у нас огромная", - сказал губернатор на встрече с представителями сферы гостеприимства.Мазур отметил, что для развития внутреннего туризма власти планируют развивать транспортный комплекс и логистику, возрождать в регионе авиалинии, а также помогать туристическим проектам, которые создают новую инфраструктуру и рабочие места в муниципалитетах. Он предложил представителям отрасли направлять свои предложения.На встрече руководитель Томской региональной общественной организации "Федерация воздухоплавательного спорта" Мурад Омаров презентовал главе региона проект по экскурсионному воздухоплаванию в рамках развития туристско-рекреационной зоны "Семейкин остров". По оценкам бизнеса, потребителями услуги могут стать до пяти тысяч человек в год.Директор клиники "Сибирская" Диана Слуцкая представила губернатору идею оздоровительного центра, а ресторатор Артур Зейналян – единую гастрономическую карту Томской области с блюдами, которые отражают местную специфику (например, пироги с жимолостью в Бакчарском районе и кровяная колбаса в Первомайском).Директор государственного заповедника "Васюганский" Ольга Антошкина предложила развивать экологический туризм по Васюганью, в частности, запустить несколько экскурсионных маршрутов и подготовить основу для формирования туристического кластера в Бакчарском, Чаинском и Парабельском районах.Мазур поручил департаменту экономики проработать каждое предложение вместе с муниципальными властями.

https://ria.ru/20220322/tomsk-1775543619.html

https://ria.ru/20220209/tomsk-1771616633.html

https://ria.ru/20221016/poezda-1824187128.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

туризм, новости - туризм, томская область, бакчарский район, парабельский район, владимир мазур, томск