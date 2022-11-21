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Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского - РИА Новости, 21.11.2022
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Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского
Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского - РИА Новости, 21.11.2022
Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского
Мосгорсуд оставил под стражей бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:42
2022-11-21T17:04
московский городской суд
ростех
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Лаврова.Защита представила положительные характеристики от ТД "ЦУМ", издательского холдинга "Conde Nast" и других компаний, которые назвали Романовского "честным журналистом, дипломатичным и вежливым человеком".Сам обвиняемый заявил по видеосвязи, что в вымогательстве не участвовал и вообще не понимает, "за что там вымогать какие-то деньги", просил избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор против этого возражал.После заседания адвокат Дмитрий Малютов заявил РИА Новости, что продолжит в кассации обжалование ареста Романовского.Ранее сегодня Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
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московский городской суд, ростех
Московский городской суд, Ростех
16:42 21.11.2022 (обновлено: 17:04 21.11.2022)
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского

Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАриан Романовский
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ариан Романовский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Лаврова.
Защита представила положительные характеристики от ТД "ЦУМ", издательского холдинга "Conde Nast" и других компаний, которые назвали Романовского "честным журналистом, дипломатичным и вежливым человеком".
Сам обвиняемый заявил по видеосвязи, что в вымогательстве не участвовал и вообще не понимает, "за что там вымогать какие-то деньги", просил избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор против этого возражал.
После заседания адвокат Дмитрий Малютов заявил РИА Новости, что продолжит в кассации обжалование ареста Романовского.
Ранее сегодня Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:05Шоубиз
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
 
Московский городской судРостех
 
 
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