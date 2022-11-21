https://ria.ru/20221121/svo-1832978230.html

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T04:40

2022-11-21T04:40

2022-11-21T08:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в воскресенье, в период с 20:30 до 21:25, Украина открывала огонь по Донецку (Петровский район) и Горловке (Никитовский район), а также по населенным пунктам Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Зайцево. Согласно информации СЦКК, Киев применял снаряды калибра 122 и 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, россия, украина, происшествия