https://ria.ru/20221121/svet-1833218041.html

На Украине заявили, что отключения света будут регулярными

На Украине заявили, что отключения света будут регулярными - РИА Новости, 21.11.2022

На Украине заявили, что отключения света будут регулярными

Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO... РИА Новости, 21.11.2022

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2022-11-21T22:02

2022-11-21T22:19

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко."Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными", - написал Коваленко на своей странице в Facebook* (запрещена как экстремистская).Он также призвал граждан запастись теплой одеждой и продумать варианты, которые помогут пережить долгое отключение энергоснабжения. "Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html

https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833213544.html

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в мире, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф