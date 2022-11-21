Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что отключения света будут регулярными - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/svet-1833218041.html
На Украине заявили, что отключения света будут регулярными
На Украине заявили, что отключения света будут регулярными - РИА Новости, 21.11.2022
На Украине заявили, что отключения света будут регулярными
Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:02
2022-11-21T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко."Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными", - написал Коваленко на своей странице в Facebook* (запрещена как экстремистская).Он также призвал граждан запастись теплой одеждой и продумать варианты, которые помогут пережить долгое отключение энергоснабжения. "Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html
https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833213544.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы РФ
22:02 21.11.2022 (обновлено: 22:19 21.11.2022)
 
На Украине заявили, что отключения света будут регулярными

Гендиректор YASNO ДТЭК: Украина будет жить в условиях регулярных отключений света

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными", - написал Коваленко на своей странице в Facebook* (запрещена как экстремистская).
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:52Специальная военная операция на Украине
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Он также призвал граждан запастись теплой одеждой и продумать варианты, которые помогут пережить долгое отключение энергоснабжения. "Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном вопрос энергостабильности Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала