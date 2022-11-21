https://ria.ru/20221121/sud-1833227349.html

Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве

Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022

Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:33

2022-11-21T23:33

2022-11-21T23:33

происшествия

павел астахов

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.Ранее в районном суде РИА Новости сообщили, что суд приговорил Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Как уточнили агентству в силовых структурах, суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, после чего похитил 74 миллиона рублей из этой суммы.Адвокат Астахова Татьяна Шилова заявила РИА Новости, что ее подзащитный вину не признает и защита обжалует приговор. Она уточнила, что защита просила оправдать Астахова, а гособвинение предлагало суду назначить ему пять лет лишения свободы при максимальном возможном сроке по данной статье УК РФ - 10 лет заключения."Во Фрунзенском районном суде Саратова оглашен приговор в отношении Астахова А.П... Суд взыскал с Астахова А.П. в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 74,446 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Суд установил, что летом 2019 года подсудимый Астахов и еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманули директора ООО "Омега" на встрече в московском Апабанке, представились ему руководителями этого банка, хотя на самом деле официально не имели к нему отношения, и пообещали помочь получить кредит с условием, что половину суммы он отдаст им. Для этого глава фирмы отдал фигурантам электронный ключ от системы "Клиент-Банк"."Однако когда кредитные деньги поступили на счет ООО "Омега", другие соучастники, связанные с Астаховым А.П. и иным лицом, дистанционным способом с помощью системы "Клиент-Банк" перечислили данные деньги в другие организации и похитили их", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html

https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html

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происшествия, павел астахов, россия, саратов