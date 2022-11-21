Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/sud-1833227349.html
Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве
Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2022
Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве
Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:33
2022-11-21T23:33
происшествия
павел астахов
россия
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.Ранее в районном суде РИА Новости сообщили, что суд приговорил Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Как уточнили агентству в силовых структурах, суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, после чего похитил 74 миллиона рублей из этой суммы.Адвокат Астахова Татьяна Шилова заявила РИА Новости, что ее подзащитный вину не признает и защита обжалует приговор. Она уточнила, что защита просила оправдать Астахова, а гособвинение предлагало суду назначить ему пять лет лишения свободы при максимальном возможном сроке по данной статье УК РФ - 10 лет заключения."Во Фрунзенском районном суде Саратова оглашен приговор в отношении Астахова А.П... Суд взыскал с Астахова А.П. в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 74,446 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Суд установил, что летом 2019 года подсудимый Астахов и еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманули директора ООО "Омега" на встрече в московском Апабанке, представились ему руководителями этого банка, хотя на самом деле официально не имели к нему отношения, и пообещали помочь получить кредит с условием, что половину суммы он отдаст им. Для этого глава фирмы отдал фигурантам электронный ключ от системы "Клиент-Банк"."Однако когда кредитные деньги поступили на счет ООО "Омега", другие соучастники, связанные с Астаховым А.П. и иным лицом, дистанционным способом с помощью системы "Клиент-Банк" перечислили данные деньги в другие организации и похитили их", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html
https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, павел астахов, россия, саратов
Происшествия, Павел Астахов, Россия, Саратов
23:33 21.11.2022
 
Суд взыскал с сына Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве

Суд взыскал с сына экс-омбудсмена Астахова 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.
Ранее в районном суде РИА Новости сообщили, что суд приговорил Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Как уточнили агентству в силовых структурах, суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, после чего похитил 74 миллиона рублей из этой суммы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 17:17
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию
Адвокат Астахова Татьяна Шилова заявила РИА Новости, что ее подзащитный вину не признает и защита обжалует приговор. Она уточнила, что защита просила оправдать Астахова, а гособвинение предлагало суду назначить ему пять лет лишения свободы при максимальном возможном сроке по данной статье УК РФ - 10 лет заключения.
"Во Фрунзенском районном суде Саратова оглашен приговор в отношении Астахова А.П... Суд взыскал с Астахова А.П. в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 74,446 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что летом 2019 года подсудимый Астахов и еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманули директора ООО "Омега" на встрече в московском Апабанке, представились ему руководителями этого банка, хотя на самом деле официально не имели к нему отношения, и пообещали помочь получить кредит с условием, что половину суммы он отдаст им. Для этого глава фирмы отдал фигурантам электронный ключ от системы "Клиент-Банк".
"Однако когда кредитные деньги поступили на счет ООО "Омега", другие соучастники, связанные с Астаховым А.П. и иным лицом, дистанционным способом с помощью системы "Клиент-Банк" перечислили данные деньги в другие организации и похитили их", - отмечается в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 21:00
Суд арестовал замминистра культуры Оренбургской области по делу о коррупции
 
ПроисшествияПавел АстаховРоссияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала