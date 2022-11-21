https://ria.ru/20221121/sud-1833222937.html
Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм
Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм - РИА Новости, 21.11.2022
Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм
Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:39
2022-11-21T22:39
2022-11-21T22:40
происшествия
здоровье - общество
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщает УФСБ по региону."Установлено, что жители региона Хаджиев Иманали, Богатырев Исса, Холбаев Комил, Газиев Амиль, Апсов Мурат, Леденев Дмитрий, Баженов Александр, Фатуллаев Абумуслим являясь сторонниками запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, от лица ее эмиссаров осуществляли на территории Ставропольского края пропагандистскую деятельность среди населения с целью склонения к вступлению в ряды членов данной организации", - говорится в сообщении.Кроме того, они проводили собрания, на которых изучались основы экстремистской идеологии, а также пропагандировалось ее превосходство над другими религиями, добавили в УФСБ."Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, ставропольский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ставропольский край
22:39 21.11.2022 (обновлено: 22:40 21.11.2022)
Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм
Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за экстремизм
ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщает УФСБ по региону.
"Установлено, что жители региона Хаджиев Иманали, Богатырев Исса, Холбаев Комил, Газиев Амиль, Апсов Мурат, Леденев Дмитрий, Баженов Александр, Фатуллаев Абумуслим являясь сторонниками запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, от лица ее эмиссаров осуществляли на территории Ставропольского края
пропагандистскую деятельность среди населения с целью склонения к вступлению в ряды членов данной организации", - говорится в сообщении.
Кроме того, они проводили собрания, на которых изучались основы экстремистской идеологии, а также пропагандировалось ее превосходство над другими религиями, добавили в УФСБ.
"Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация