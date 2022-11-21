https://ria.ru/20221121/sud-1833222937.html

Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм

Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм - РИА Новости, 21.11.2022

Восьмерых жителей Ставрополья осудили за экстремизм

Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:39

2022-11-21T22:39

2022-11-21T22:40

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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам колонии каждого за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщает УФСБ по региону."Установлено, что жители региона Хаджиев Иманали, Богатырев Исса, Холбаев Комил, Газиев Амиль, Апсов Мурат, Леденев Дмитрий, Баженов Александр, Фатуллаев Абумуслим являясь сторонниками запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, от лица ее эмиссаров осуществляли на территории Ставропольского края пропагандистскую деятельность среди населения с целью склонения к вступлению в ряды членов данной организации", - говорится в сообщении.Кроме того, они проводили собрания, на которых изучались основы экстремистской идеологии, а также пропагандировалось ее превосходство над другими религиями, добавили в УФСБ."Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, ставропольский край