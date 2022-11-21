Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией
Крупнейший форум технологий Slush аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией
© AFP 2022 / Lehtikuva/Emmi Korhonen Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов Slush, Хельсинки
Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов Slush, Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов – финская Slush – отозвала свой главный приз в миллион евро инвестиций из-за связей основателей стартапа с Россией, сообщают организаторы Slush в понедельник в пресс-релизе.
Мероприятие 2022 года прошло 17-18 ноября в Хельсинки. Победителем конкурса стартапов, получающим миллион евро инвестиций, был признан сервис Immigram, основанный Анастасией Миролюбовой и Михаилом Шароновым – двумя российскими предпринимателями, которые много лет назад переехали в Великобританию, указывали ранее организаторы. Immigram – платформа, которая упрощает процесс получения рабочей визы специалиста для тех, кто хочет работать в Великобритании.
"В свете новой информации о масштабах деятельности победителей конкурса Slush 100 Pitching Competition в России, Slush принял решение аннулировать их победу", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.
Slush просит инвесторов не вкладывать денег в Immigram.
"Мы должны были проверить всех участников конкурса более внимательно, прежде чем позволить им участвовать. Slush извиняется за эту оплошность", - говорится в сообщении.
Ранее организаторы конференции неоднократно подчеркивали, что осуждают российские военные действия на Украине и не сотрудничают с российскими компаниями или фондами и не принимают заявки от стартапов, инвесторов, компаний, базирующихся в России.
Slush – это мероприятие, посвященное стартапам и технологиям, ежегодно проводимое в Хельсинки с 2008 года. Slush способствует встречам между основателями стартапов и инвесторами, такими как владельцы венчурного капитала.
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