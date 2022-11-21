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Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
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Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией
Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией
Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов – финская Slush – отозвала свой главный приз в миллион евро инвестиций из-за связей основателей РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:14
2022-11-21T18:14
экономика
технологии
владимир путин
россия
хельсинки
великобритания
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов – финская Slush – отозвала свой главный приз в миллион евро инвестиций из-за связей основателей стартапа с Россией, сообщают организаторы Slush в понедельник в пресс-релизе.Мероприятие 2022 года прошло 17-18 ноября в Хельсинки. Победителем конкурса стартапов, получающим миллион евро инвестиций, был признан сервис Immigram, основанный Анастасией Миролюбовой и Михаилом Шароновым – двумя российскими предпринимателями, которые много лет назад переехали в Великобританию, указывали ранее организаторы. Immigram – платформа, которая упрощает процесс получения рабочей визы специалиста для тех, кто хочет работать в Великобритании."В свете новой информации о масштабах деятельности победителей конкурса Slush 100 Pitching Competition в России, Slush принял решение аннулировать их победу", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.Slush просит инвесторов не вкладывать денег в Immigram."Мы должны были проверить всех участников конкурса более внимательно, прежде чем позволить им участвовать. Slush извиняется за эту оплошность", - говорится в сообщении.Ранее организаторы конференции неоднократно подчеркивали, что осуждают российские военные действия на Украине и не сотрудничают с российскими компаниями или фондами и не принимают заявки от стартапов, инвесторов, компаний, базирующихся в России.Slush – это мероприятие, посвященное стартапам и технологиям, ежегодно проводимое в Хельсинки с 2008 года. Slush способствует встречам между основателями стартапов и инвесторами, такими как владельцы венчурного капитала.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, хельсинки, великобритания
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Хельсинки, Великобритания
18:14 21.11.2022
 
Технологический форум аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией

Крупнейший форум технологий Slush аннулировал победу стартапа из-за связей с Россией

© AFP 2022 / Lehtikuva/Emmi Korhonen Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов Slush, Хельсинки
Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов Slush, Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Lehtikuva/Emmi Korhonen
Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов Slush, Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейшая в мире конференция основателей стартапов и инвесторов – финская Slush – отозвала свой главный приз в миллион евро инвестиций из-за связей основателей стартапа с Россией, сообщают организаторы Slush в понедельник в пресс-релизе.
Мероприятие 2022 года прошло 17-18 ноября в Хельсинки. Победителем конкурса стартапов, получающим миллион евро инвестиций, был признан сервис Immigram, основанный Анастасией Миролюбовой и Михаилом Шароновым – двумя российскими предпринимателями, которые много лет назад переехали в Великобританию, указывали ранее организаторы. Immigram – платформа, которая упрощает процесс получения рабочей визы специалиста для тех, кто хочет работать в Великобритании.
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"В свете новой информации о масштабах деятельности победителей конкурса Slush 100 Pitching Competition в России, Slush принял решение аннулировать их победу", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.
Slush просит инвесторов не вкладывать денег в Immigram.
"Мы должны были проверить всех участников конкурса более внимательно, прежде чем позволить им участвовать. Slush извиняется за эту оплошность", - говорится в сообщении.
Ранее организаторы конференции неоднократно подчеркивали, что осуждают российские военные действия на Украине и не сотрудничают с российскими компаниями или фондами и не принимают заявки от стартапов, инвесторов, компаний, базирующихся в России.
Slush – это мероприятие, посвященное стартапам и технологиям, ежегодно проводимое в Хельсинки с 2008 года. Slush способствует встречам между основателями стартапов и инвесторами, такими как владельцы венчурного капитала.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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