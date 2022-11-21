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В США предупредили о начале торговой войны с ЕС

В США предупредили о начале торговой войны с ЕС - РИА Новости, 21.11.2022

В США предупредили о начале торговой войны с ЕС

Германия может пойти на крайние меры, чтобы не ввязываться в торговую войну с США, пишет Politico. РИА Новости, 21.11.2022

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Германия может пойти на крайние меры, чтобы не ввязываться в торговую войну с США, пишет Politico."Имея всего шесть недель, чтобы избежать трансатлантического торгового конфликта из-за "зеленой промышленности", Германия разочарована тем, что Вашингтон не предлагает мирного решения проблемы и все чаще рассматривает вариант нарушения табу под названием "европейские субсидии", — отмечает обозреватель Ганс фон дер Бурхард.По его словам, опасения ЕС вызваны агрессивными мерами поддержки "зеленого бизнеса" в США, которые могут привести к тому, что поток инвестиций сместится в сторону Вашингтона из-за торговой политики "покупай американское".Фон дер Бурхард отметил, что некоторые немецкие предприятия из-за кризиса, вызванного санкциями на российские энергоносители, несут огромные убытки и готовы инвестировать "хоть куда-нибудь". Перспективными для вливания инвестиций могут стать американские компании."Часы тикают, и перемирие с Байденом выглядит все менее вероятным", — написал обозреватель, добавив, что американский пакет мер вступит в силу первого января.Член торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что, когда это произойдет, будет уже слишком поздно пытаться что-то изменить.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/ssha-1832996022.html

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цены на нефть, сша, германия, европарламент, евросоюз