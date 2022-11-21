Рейтинг@Mail.ru
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
катар
китай
в мире
азия
природный газ
сжиженный природный газ
спг
sinopec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 миллионов тонн в год, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 миллиона тонн СПГ в течение 27 лет. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли", - отметили в компании.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.
https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html
катар
китай
азия
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_ffd5230e29c6e9f4ed2cafe2a94e72a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, китай, в мире, азия, природный газ, сжиженный природный газ, спг, sinopec, персидский залив
Катар, Китай, В мире, Азия, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ, Sinopec, Персидский залив
13:37 21.11.2022
 
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай

Катар подписал контракт на 27 лет на поставку в Китай по четыре миллиона тонн СПГ в год

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 миллионов тонн в год, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
"QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 миллиона тонн СПГ в течение 27 лет. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли", - отметили в компании.
В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 19:49
СМИ: европейские компании договариваются о покупке СПГ на последующие годы
 
КатарКитайВ миреАзияПриродный газсжиженный природный газСПГSinopecПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала