https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html

Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай

Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай - РИА Новости, 21.11.2022

Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:37

2022-11-21T13:37

2022-11-21T13:37

катар

китай

в мире

азия

природный газ

сжиженный природный газ

спг

sinopec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 миллионов тонн в год, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 миллиона тонн СПГ в течение 27 лет. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли", - отметили в компании.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.

https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html

катар

китай

азия

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

катар, китай, в мире, азия, природный газ, сжиженный природный газ, спг, sinopec, персидский залив