https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
катар
китай
в мире
азия
природный газ
сжиженный природный газ
спг
sinopec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 миллионов тонн в год, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."QatarEnergy подписала контракт с китайской государственной компанией Sinopec на поставку сжиженного природного газа, согласно которому китайская компания будет ежегодно получать 4 миллиона тонн СПГ в течение 27 лет. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли", - отметили в компании.В настоящее время Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном. Как ожидается, в результате к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.
https://ria.ru/20221120/gaz-1832940902.html
катар
китай
азия
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_ffd5230e29c6e9f4ed2cafe2a94e72a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, китай, в мире, азия, природный газ, сжиженный природный газ, спг, sinopec, персидский залив
Катар, Китай, В мире, Азия, Природный газ, сжиженный природный газ, СПГ, Sinopec, Персидский залив
Катар подписал долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай
Катар подписал контракт на 27 лет на поставку в Китай по четыре миллиона тонн СПГ в год