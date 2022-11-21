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Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833132494.html
Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации
Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации
Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:18
2022-11-21T16:18
специальная военная операция на украине
общество
султан хамзаев
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР)."Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", - рассказал РИА Новости парламентарий.Сам Хамзаев (депутат от Дагестана) отметил, что помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, с первого дня ее проведения. "В регионе действует один централизованный счёт при Минтруде, инициированный главой Дагестана, на который все желающие могут внести денежные средства. Так, например, на счёт фонда в марте нашей командой было внесено 2 миллиона рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов", - отметил он.
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общество, султан хамзаев, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Султан Хамзаев, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:18 21.11.2022
 
Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Депутат Госдумы Хамзаев призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР).
"Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", - рассказал РИА Новости парламентарий.
Сам Хамзаев (депутат от Дагестана) отметил, что помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, с первого дня ее проведения. "В регионе действует один централизованный счёт при Минтруде, инициированный главой Дагестана, на который все желающие могут внести денежные средства. Так, например, на счёт фонда в марте нашей командой было внесено 2 миллиона рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСултан ХамзаевРоссияГосдума РФВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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