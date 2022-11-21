https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833132494.html

Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022

Депутат призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды спецоперации

Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:18

2022-11-21T16:18

2022-11-21T16:18

специальная военная операция на украине

общество

султан хамзаев

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР)."Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", - рассказал РИА Новости парламентарий.Сам Хамзаев (депутат от Дагестана) отметил, что помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, с первого дня ее проведения. "В регионе действует один централизованный счёт при Минтруде, инициированный главой Дагестана, на который все желающие могут внести денежные средства. Так, например, на счёт фонда в марте нашей командой было внесено 2 миллиона рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов", - отметил он.

https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, султан хамзаев, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр