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В ГД предложили повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833130494.html
В ГД предложили повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации
В ГД предложили повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
В ГД предложили повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил повысить стипендии в вузах студентам, которые поступят в университеты после участия в специальной военной... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:14
2022-11-21T16:14
специальная военная операция на украине
общество
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил повысить стипендии в вузах студентам, которые поступят в университеты после участия в специальной военной операции (СВО), до 25-30 тысяч рублей, а также создавать при вузах центры, где бывшим участникам СВО будут предоставлять психологическую помощь."Стипендии, для прошедших СВО, должны быть в размере 25-30 тыс рублей. Это очень важно. За это будем выступать и этот вопрос отстаивать", - сообщил Чернышов на встрече со студентами новых регионов РФ "Интеграция в единое образовательное пространство".Также парламентарий сообщил о важности создания при университетах специальных центров по помощи студентам."Нужно создать ресурсные центры при университетах, где будут обучаться студенты, прошедшие специальную военную операцию. Там ребята бы могли найти поддержку психологов, социальных служб, которые давали бы ответы, на вопросы с которыми они сталкиваются (в жизни и быту)", - отметил он.
https://ria.ru/20221108/gosduma-1829995751.html
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общество, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ, ЛДПР
16:14 21.11.2022
 
В ГД предложили повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации

Депутат ГД Чернышов предложил повысить стипендии для студентов-ветеранов спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил повысить стипендии в вузах студентам, которые поступят в университеты после участия в специальной военной операции (СВО), до 25-30 тысяч рублей, а также создавать при вузах центры, где бывшим участникам СВО будут предоставлять психологическую помощь.
"Стипендии, для прошедших СВО, должны быть в размере 25-30 тыс рублей. Это очень важно. За это будем выступать и этот вопрос отстаивать", - сообщил Чернышов на встрече со студентами новых регионов РФ "Интеграция в единое образовательное пространство".
Также парламентарий сообщил о важности создания при университетах специальных центров по помощи студентам.
"Нужно создать ресурсные центры при университетах, где будут обучаться студенты, прошедшие специальную военную операцию. Там ребята бы могли найти поддержку психологов, социальных служб, которые давали бы ответы, на вопросы с которыми они сталкиваются (в жизни и быту)", - отметил он.
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В Госдуме проведут слушания по адаптации вернувшихся со спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБорис Чернышов (депутат)РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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