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Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков
Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:39
2022-11-21T13:20
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - сказал он, отвечая на вопрос, стремится ли Россия сменить власть на Украине в рамках спецоперации.На вопрос о том, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: "нет, президент уже об этом говорил".
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире, Специальная военная операция на Украине
12:39 21.11.2022 (обновлено: 13:20 21.11.2022)
 
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков

Песков заявил, что Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - сказал он, отвечая на вопрос, стремится ли Россия сменить власть на Украине в рамках спецоперации.
На вопрос о том, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: "нет, президент уже об этом говорил".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:37Специальная военная операция на Украине
Россия достигнет своих целей на Украине, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В мире
 
 
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