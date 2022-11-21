https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков
Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:39
2022-11-21T12:39
2022-11-21T13:20
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - сказал он, отвечая на вопрос, стремится ли Россия сменить власть на Украине в рамках спецоперации.На вопрос о том, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: "нет, президент уже об этом говорил".
https://ria.ru/20221121/tseli-1833045498.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире, Специальная военная операция на Украине
12:39 21.11.2022 (обновлено: 13:20 21.11.2022)
Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков
Песков заявил, что Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине