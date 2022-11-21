https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html

Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков

Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2022

Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков

Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:39

2022-11-21T12:39

2022-11-21T13:20

россия

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - сказал он, отвечая на вопрос, стремится ли Россия сменить власть на Украине в рамках спецоперации.На вопрос о том, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: "нет, президент уже об этом говорил".

https://ria.ru/20221121/tseli-1833045498.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире