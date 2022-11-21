https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.11.2022
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:35
2022-11-21T12:35
2022-11-21T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
запорожская аэс
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления", — сказал собеседник агентства.ВСУ продолжают перебрасывать на Запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и реактивные системы залпового огня.Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск. Сейчас ситуация стабильная.В конце октября администрация нового российского региона сообщала, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833017333.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры ночных ударов по войскам ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли удары по местам концентрации украинских войск в Запорожской области, сообщили нам региональные власти. Видео ночных ударов удалось снять корреспонденту РИА Новости.
2022-11-21T12:35
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, запорожская аэс, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Запорожская АЭС, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:35 21.11.2022 (обновлено: 13:58 21.11.2022)
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области