https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html

ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.11.2022

ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:35

2022-11-21T12:35

2022-11-21T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

запорожская аэс

запорожская область

владимир рогов

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления", — сказал собеседник агентства.ВСУ продолжают перебрасывать на Запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и реактивные системы залпового огня.Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск. Сейчас ситуация стабильная.В конце октября администрация нового российского региона сообщала, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833017333.html

запорожская область

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Кадры ночных ударов по войскам ВСУ в Запорожской области Российские военные нанесли удары по местам концентрации украинских войск в Запорожской области, сообщили нам региональные власти. Видео ночных ударов удалось снять корреспонденту РИА Новости. 2022-11-21T12:35 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, запорожская аэс, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины