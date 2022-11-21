https://ria.ru/20221121/spetsnaz-1833212301.html
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич - РИА Новости, 21.11.2022
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
Власти самопровозглашенной Республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:25
2022-11-21T21:25
2022-11-21T22:53
приштина
косово
в мире
александр вучич
жозеп боррель
сербия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей."Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места", — заявил он, добавив, что штрафы начнут выписывать утром во вторник.По словам главы государства, Приштина планировала насильственные действия месяцами.В понедельник в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля прошел новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Встречи с каждой из сторон по отдельности начались в 8:00 (10:00 мск), после этого проходили совместные обсуждения.Как заявил Вучич, переговоры об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали никаких результатов.Накануне косовская полиция объявила, что с 1 ноября владельцам машин с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен) выдали 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово". Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.
https://ria.ru/20221121/kosovo-1833208561.html
https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html
https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html
приштина
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приштина, косово, в мире, александр вучич, жозеп боррель, сербия, евросоюз
Приштина, Косово, В мире, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Сербия, Евросоюз
21:25 21.11.2022 (обновлено: 22:53 21.11.2022)
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
Президент Сербии Вучич сообщил об отправке Приштиной спецназа МВД на север Косово
БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей.
"Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места", — заявил он, добавив, что штрафы начнут выписывать утром во вторник.
По словам главы государства, Приштина планировала насильственные действия месяцами.
В понедельник в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС
Жозепа Борреля прошел новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Встречи с каждой из сторон по отдельности начались в 8:00 (10:00 мск), после этого проходили совместные обсуждения.
Как заявил Вучич, переговоры об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали никаких результатов.
Накануне косовская полиция объявила, что с 1 ноября владельцам машин с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица
), PZ (Призрен) выдали 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово".
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро.
В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.