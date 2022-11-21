https://ria.ru/20221121/spetsnaz-1833212301.html

Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич

Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич - РИА Новости, 21.11.2022

Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич

Власти самопровозглашенной Республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:25

2022-11-21T21:25

2022-11-21T22:53

приштина

косово

в мире

александр вучич

жозеп боррель

сербия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей."Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места", — заявил он, добавив, что штрафы начнут выписывать утром во вторник.По словам главы государства, Приштина планировала насильственные действия месяцами.В понедельник в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля прошел новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Встречи с каждой из сторон по отдельности начались в 8:00 (10:00 мск), после этого проходили совместные обсуждения.Как заявил Вучич, переговоры об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали никаких результатов.Накануне косовская полиция объявила, что с 1 ноября владельцам машин с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен) выдали 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово". Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833208561.html

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

приштина

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

приштина, косово, в мире, александр вучич, жозеп боррель, сербия, евросоюз