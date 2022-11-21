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У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.11.2022
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У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде
У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.11.2022
У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде
У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дело не пойдет, написал председатель комитета Совета Федерации... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:05
2022-11-21T19:52
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дело не пойдет, написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале."У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут", — считает он.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.Назвав заявления о планах взять Крым "безрассудными и наглыми", сенатор выразил уверенность в том, что это не что иное, как заигрывание с собственными гражданами, стремление убедить их в грядущей победе, а также попытка повысить моральный дух украинских военных и "пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь"."Заявления украинской стороны о намерениях "вернуть" Крым звучат безрассудно и нагло. Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией", — заявил Бондарев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221120/polsha-1832862123.html
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виктор бондарев, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина, киев, совет федерации рф, оон, политика
Виктор Бондарев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Россия, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, ООН, Политика
09:05 21.11.2022 (обновлено: 19:52 21.11.2022)
 
У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде

Сенатор Бондарев заявил об отсутствии у Киева военной силы и ресурсов для атаки Крыма

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации России
Сенаторы на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дело не пойдет, написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.
"У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут", — считает он.
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Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Назвав заявления о планах взять Крым "безрассудными и наглыми", сенатор выразил уверенность в том, что это не что иное, как заигрывание с собственными гражданами, стремление убедить их в грядущей победе, а также попытка повысить моральный дух украинских военных и "пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь".
"Заявления украинской стороны о намерениях "вернуть" Крым звучат безрассудно и нагло. Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией", — заявил Бондарев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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