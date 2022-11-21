https://ria.ru/20221121/sova-1833198869.html

В центре Москвы спасли двух ушастых сов

В центре Москвы спасли двух ушастых сов - РИА Новости, 21.11.2022

В центре Москвы спасли двух ушастых сов

Двух ушастых сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.11.2022

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двух ушастых сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости. На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на птиц фотографы предоставить не смогли."Ушастых сов изъяли накануне вечером рядом с Московским театром О. Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке. Птиц передали в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где их обследуют специалисты", — говорится в сообщении.В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что для сов находиться на оживленной улице — большой стресс, поэтому в подобных ситуациях необходимо звонить на горячую линию.

https://ria.ru/20221111/sova-1830940470.html

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городское хозяйство москвы, москва, театр наций