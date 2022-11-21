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В центре Москвы спасли двух ушастых сов - РИА Новости, 21.11.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20221121/sova-1833198869.html
В центре Москвы спасли двух ушастых сов
В центре Москвы спасли двух ушастых сов - РИА Новости, 21.11.2022
В центре Москвы спасли двух ушастых сов
Двух ушастых сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:21
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хорошие новости
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двух ушастых сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости. На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на птиц фотографы предоставить не смогли."Ушастых сов изъяли накануне вечером рядом с Московским театром О. Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке. Птиц передали в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где их обследуют специалисты", — говорится в сообщении.В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что для сов находиться на оживленной улице — большой стресс, поэтому в подобных ситуациях необходимо звонить на горячую линию.
https://ria.ru/20221111/sova-1830940470.html
https://ria.ru/20221121/vystavka-pristroystvo-1833082507.html
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городское хозяйство москвы, москва, театр наций
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, Театр наций
20:21 21.11.2022 (обновлено: 23:20 21.11.2022)
 
В центре Москвы спасли двух ушастых сов

В центре Москвы спасли двух ушастых сов, изъяв их у уличных фотографов

© пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.Одна из сов, изъятых в Петровском переулке в Москве
Одна из сов, изъятых в Петровском переулке в Москве
© пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Одна из сов, изъятых в Петровском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двух ушастых сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что ушастые совы занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости. На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на птиц фотографы предоставить не смогли.
Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:56Хорошие новости
В центре Москвы спасли краснокнижную сову
"Ушастых сов изъяли накануне вечером рядом с Московским театром О. Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке. Птиц передали в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где их обследуют специалисты", — говорится в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что для сов находиться на оживленной улице — большой стресс, поэтому в подобных ситуациях необходимо звонить на горячую линию.
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Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМоскваТеатр наций
 
 
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