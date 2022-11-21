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Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак - РИА Новости, 21.11.2022
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Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак - РИА Новости, 21.11.2022
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак
Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:14
2022-11-21T13:20
московский городской суд
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
ростех
россия
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил апелляционную жалобу... отклонить", - огласил решение судья Олег Музыченко.Таким образом, Суханов останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.Защита просила отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить Суханова под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 миллионов рублей: 4 миллиона готов был внести его отец и ещё 11 - друг семьи.Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды - 2 ноября.Прокурор возражал, назвал постановление Тверского райсуда законным и обоснованным и просил оставить решение без изменения.Позднее сегодня суд рассмотрит аналогичную жалобу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) и его защиты. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в ресторане в центре Москвы. Деньги передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
https://ria.ru/20221117/cjxfr-1832288313.html
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московский городской суд, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, ростех, россия, москва
Московский городской суд, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Ростех, Россия, Москва
12:14 21.11.2022 (обновлено: 13:20 21.11.2022)
 
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак

Мосгорсуд оставил в СИЗО директора компании Собчак Суханова по делу о вымогательстве

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяБывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов на экране по видеосвязи из СИЗО во время рассмотрения апелляционных жалоб в Мосгорсуде
Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов на экране по видеосвязи из СИЗО во время рассмотрения апелляционных жалоб в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил апелляционную жалобу... отклонить", - огласил решение судья Олег Музыченко.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 18:27
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
Таким образом, Суханов останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.
Защита просила отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить Суханова под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 миллионов рублей: 4 миллиона готов был внести его отец и ещё 11 - друг семьи.
Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды - 2 ноября.
Ксения Собчак и Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Прокурор возражал, назвал постановление Тверского райсуда законным и обоснованным и просил оставить решение без изменения.
Позднее сегодня суд рассмотрит аналогичную жалобу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) и его защиты. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в ресторане в центре Москвы. Деньги передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:20
Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете
 
Московский городской судПроисшествияКсения СобчакСергей ЧемезовРостехРоссияМосква
 
 
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