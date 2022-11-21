https://ria.ru/20221121/sobchak-1833036752.html

Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак

Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак - РИА Новости, 21.11.2022

Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак

Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:14

2022-11-21T12:14

2022-11-21T13:20

московский городской суд

происшествия

ксения собчак

сергей чемезов

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил апелляционную жалобу... отклонить", - огласил решение судья Олег Музыченко.Таким образом, Суханов останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.Защита просила отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить Суханова под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 миллионов рублей: 4 миллиона готов был внести его отец и ещё 11 - друг семьи.Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды - 2 ноября.Прокурор возражал, назвал постановление Тверского райсуда законным и обоснованным и просил оставить решение без изменения.Позднее сегодня суд рассмотрит аналогичную жалобу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) и его защиты. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в ресторане в центре Москвы. Деньги передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.

https://ria.ru/20221117/cjxfr-1832288313.html

https://ria.ru/20221107/sobchak-1829621014.html

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Владимир Лаврентьев

московский городской суд, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, ростех, россия, москва