https://ria.ru/20221121/sobchak-1833036752.html
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак - РИА Новости, 21.11.2022
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак
Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:14
2022-11-21T12:14
2022-11-21T13:20
московский городской суд
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
ростех
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833060309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f74dd95b112816241aeb3be17535ac02.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил апелляционную жалобу... отклонить", - огласил решение судья Олег Музыченко.Таким образом, Суханов останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.Защита просила отменить постановление Тверского суда Москвы от 26 октября и отпустить Суханова под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 миллионов рублей: 4 миллиона готов был внести его отец и ещё 11 - друг семьи.Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды - 2 ноября.Прокурор возражал, назвал постановление Тверского райсуда законным и обоснованным и просил оставить решение без изменения.Позднее сегодня суд рассмотрит аналогичную жалобу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) и его защиты. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в ресторане в центре Москвы. Деньги передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.
https://ria.ru/20221117/cjxfr-1832288313.html
https://ria.ru/20221107/sobchak-1829621014.html
https://ria.ru/20221103/karaulov-1828897985.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833060309_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_181a49d1d566acce562075fb48ced802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, ростех, россия, москва
Московский городской суд, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Ростех, Россия, Москва
12:14 21.11.2022 (обновлено: 13:20 21.11.2022)
Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак
Мосгорсуд оставил в СИЗО директора компании Собчак Суханова по делу о вымогательстве
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил апелляционную жалобу... отклонить", - огласил решение судья Олег Музыченко.
Таким образом, Суханов останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.
Защита просила отменить постановление Тверского суда Москвы
от 26 октября и отпустить Суханова под домашний арест в квартиру брата или под залог в 15 миллионов рублей: 4 миллиона готов был внести его отец и ещё 11 - друг семьи.
Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды - 2 ноября.
Прокурор возражал, назвал постановление Тверского райсуда законным и обоснованным и просил оставить решение без изменения.
Позднее сегодня суд рассмотрит аналогичную жалобу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) и его защиты. Также по делу арестован блогер Тамерлан Бигаев.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в ресторане в центре Москвы. Деньги передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее, накануне ареста Суханова она уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха" и принесла извинения Чемезову за действия сотрудников.