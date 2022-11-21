https://ria.ru/20221121/sobaka-1833222515.html
СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе
СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе - РИА Новости, 21.11.2022
СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе
Следователи начали проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на людей в Ставрополе, в результате которого пострадали трое, сообщает СК по региону. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:34
2022-11-21T22:34
2022-11-21T22:34
происшествия
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на людей в Ставрополе, в результате которого пострадали трое, сообщает СК по региону."В ходе мониторинга размещенных в мессенджере сведений выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Ставрополя собака бойцовской породы покусала троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака отловлена и помещена в приют… организована процессуальная проверка", - сказано в сообщении.Отмечается, что следователь проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе
Следователи начали проверку после нападения собаки бойцовской породы на людей в Ставрополе