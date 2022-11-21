https://ria.ru/20221121/sobaka-1833222515.html

СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе

СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе - РИА Новости, 21.11.2022

СК начал проверку после нападения бойцовской собаки на людей в Ставрополе

Следователи начали проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на людей в Ставрополе, в результате которого пострадали трое, сообщает СК по региону. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:34

2022-11-21T22:34

2022-11-21T22:34

происшествия

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на людей в Ставрополе, в результате которого пострадали трое, сообщает СК по региону."В ходе мониторинга размещенных в мессенджере сведений выявлена публикация о том, что на одной из улиц города Ставрополя собака бойцовской породы покусала троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака отловлена и помещена в приют… организована процессуальная проверка", - сказано в сообщении.Отмечается, что следователь проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html

ставрополь

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф)