https://ria.ru/20221121/smog-1833150212.html

Китай представил план искоренения смога

Китай представил план искоренения смога - РИА Новости, 21.11.2022

Китай представил план искоренения смога

К 2025 году состояние воздуха в 70% городов КНР будет соответствовать ГОСТу, а количество дней с сильным загрязнением воздуха снизится до менее 1%, то есть не... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:13

2022-11-21T17:13

2022-11-21T17:13

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". К 2025 году состояние воздуха в 70% городов КНР будет соответствовать ГОСТу, а количество дней с сильным загрязнением воздуха снизится до менее 1%, то есть не более 3,5 дней в году, говорится в опубликованном правительством КНР плане по искоренению смога в китайских городах.Упор будет сделан на дальнейшем снижении доли угля в системе национального энергообеспечения и очистке дорог от большегрузных фур с "грязными" дизельными двигателями.Власти напомнили, что уровень загрязнения воздуха в городах к 2021 году упал на 34,8% по сравнению с 2015 годом. По официальной статистике, если в 2015 году качество воздуха соответствовало стандартам лишь в 21,6% городов страны, то в 2021 – уже в 64,3%.Вместе с тем, экологи подтвердили, что проблемная ситуация сохраняется в столичном субрегионе, объединяющем Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй. Прямым подтверждением тому стало удручающее состояние воздуха в столице в минувшие выходные, когда концентрация вредных аэрозолей зашкаливала за 200 микрограмм на кубометр – в восемь раз выше стандарта ВОЗ.Еще одним насущным вопросом названо загрязнение озоном, концентрация которого в воздухе городов не понижается, а растет: в этом году она увеличилась на 6,4%. В отдельных мегаполисах концентрация озона в воздухе стала превышать показатели содержания других загрязняющих веществ.

https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, пекин, в мире, воз