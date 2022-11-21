https://ria.ru/20221121/smog-1833150212.html
Китай представил план искоренения смога
Китай представил план искоренения смога - РИА Новости, 21.11.2022
Китай представил план искоренения смога
К 2025 году состояние воздуха в 70% городов КНР будет соответствовать ГОСТу, а количество дней с сильным загрязнением воздуха снизится до менее 1%, то есть не... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:13
2022-11-21T17:13
2022-11-21T17:13
россия-китай: главное
китай
пекин
в мире
воз
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". К 2025 году состояние воздуха в 70% городов КНР будет соответствовать ГОСТу, а количество дней с сильным загрязнением воздуха снизится до менее 1%, то есть не более 3,5 дней в году, говорится в опубликованном правительством КНР плане по искоренению смога в китайских городах.Упор будет сделан на дальнейшем снижении доли угля в системе национального энергообеспечения и очистке дорог от большегрузных фур с "грязными" дизельными двигателями.Власти напомнили, что уровень загрязнения воздуха в городах к 2021 году упал на 34,8% по сравнению с 2015 годом. По официальной статистике, если в 2015 году качество воздуха соответствовало стандартам лишь в 21,6% городов страны, то в 2021 – уже в 64,3%.Вместе с тем, экологи подтвердили, что проблемная ситуация сохраняется в столичном субрегионе, объединяющем Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй. Прямым подтверждением тому стало удручающее состояние воздуха в столице в минувшие выходные, когда концентрация вредных аэрозолей зашкаливала за 200 микрограмм на кубометр – в восемь раз выше стандарта ВОЗ.Еще одним насущным вопросом названо загрязнение озоном, концентрация которого в воздухе городов не понижается, а растет: в этом году она увеличилась на 6,4%. В отдельных мегаполисах концентрация озона в воздухе стала превышать показатели содержания других загрязняющих веществ.
https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, в мире, воз
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, В мире, ВОЗ
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
К 2025 году состояние воздуха в 70% городов КНР будет соответствовать ГОСТу, а количество дней с сильным загрязнением воздуха снизится до менее 1%, то есть не более 3,5 дней в году, говорится в опубликованном правительством КНР плане по искоренению смога в китайских городах.
Упор будет сделан на дальнейшем снижении доли угля в системе национального энергообеспечения и очистке дорог от большегрузных фур с "грязными" дизельными двигателями.
Власти напомнили, что уровень загрязнения воздуха в городах к 2021 году упал на 34,8% по сравнению с 2015 годом. По официальной статистике, если в 2015 году качество воздуха соответствовало стандартам лишь в 21,6% городов страны, то в 2021 – уже в 64,3%.
Вместе с тем, экологи подтвердили, что проблемная ситуация сохраняется в столичном субрегионе, объединяющем Пекин
, Тяньцзинь
и провинцию Хэбэй
. Прямым подтверждением тому стало удручающее состояние воздуха в столице в минувшие выходные, когда концентрация вредных аэрозолей зашкаливала за 200 микрограмм на кубометр – в восемь раз выше стандарта ВОЗ
.
Еще одним насущным вопросом названо загрязнение озоном, концентрация которого в воздухе городов не понижается, а растет: в этом году она увеличилась на 6,4%. В отдельных мегаполисах концентрация озона в воздухе стала превышать показатели содержания других загрязняющих веществ.