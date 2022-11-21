Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/smi-1832983801.html
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол
Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T07:56
2022-11-21T07:56
игорь моргулов
россия
китай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816430600_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_0da74f83a95fbfb3a9fb60c2666bc15e.jpg
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае Игорь Моргулов."Отрадно, что сотрудничество наших двух стран в области средств массовой информации продолжает развиваться даже на фоне пандемии, которая, с одной стороны, налагает определенные ограничения, но с другой – побуждает нас вести поиск новых форматов взаимодействия", - заявил Моргулов в видеообращении к гостям и участникам Недели аудиовизуальной коммуникации России и Китая.По его словам, "главное, что, несмотря на непростые условия, многоплановые российско-китайские контакты получают необходимое информационное освещение и сопровождение в СМИ наших государств"."Между российскими и китайскими теле- и радиокомпаниями, информационными агентствами, газетами, журналами поддерживается регулярный диалог в онлайн-формате, налажен оперативный обмен контентом. Рассчитываем на уплотнение плодотворного партнерства между СМИ России и Китая", - подчеркнул дипломат.Российско-Китайская неделя аудиовизуальной коммуникации стартовала в понедельник. В рамках проекта в течение недели в российских и китайских СМИ будет транслироваться видео и аудио контент двух стран - короткометражные ролики, анимация, игровые и документальные фильмы.
https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html
https://ria.ru/20221117/reysy-1832135001.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816430600_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2c6b01e11bc86835f4c6eabc9671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь моргулов, россия, китай, общество
Игорь Моргулов, Россия, Китай, Общество
07:56 21.11.2022
 
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол

Посол Моргулов: Россия рассчитывает на уплотнение партнерства российских и китайских СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПосол РФ в Китае Игорь Моргулов
Посол РФ в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Отрадно, что сотрудничество наших двух стран в области средств массовой информации продолжает развиваться даже на фоне пандемии, которая, с одной стороны, налагает определенные ограничения, но с другой – побуждает нас вести поиск новых форматов взаимодействия", - заявил Моргулов в видеообращении к гостям и участникам Недели аудиовизуальной коммуникации России и Китая.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 14:25Россия-Китай: Главное
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы
По его словам, "главное, что, несмотря на непростые условия, многоплановые российско-китайские контакты получают необходимое информационное освещение и сопровождение в СМИ наших государств".
"Между российскими и китайскими теле- и радиокомпаниями, информационными агентствами, газетами, журналами поддерживается регулярный диалог в онлайн-формате, налажен оперативный обмен контентом. Рассчитываем на уплотнение плодотворного партнерства между СМИ России и Китая", - подчеркнул дипломат.
Российско-Китайская неделя аудиовизуальной коммуникации стартовала в понедельник. В рамках проекта в течение недели в российских и китайских СМИ будет транслироваться видео и аудио контент двух стран - короткометражные ролики, анимация, игровые и документальные фильмы.
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 17:05Туризм
Рейсов между Россией и Китаем станет больше
 
Игорь МоргуловРоссияКитайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала