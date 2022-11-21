https://ria.ru/20221121/smi-1832983801.html
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол
Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T07:56
2022-11-21T07:56
2022-11-21T07:56
игорь моргулов
россия
китай
общество
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае Игорь Моргулов."Отрадно, что сотрудничество наших двух стран в области средств массовой информации продолжает развиваться даже на фоне пандемии, которая, с одной стороны, налагает определенные ограничения, но с другой – побуждает нас вести поиск новых форматов взаимодействия", - заявил Моргулов в видеообращении к гостям и участникам Недели аудиовизуальной коммуникации России и Китая.По его словам, "главное, что, несмотря на непростые условия, многоплановые российско-китайские контакты получают необходимое информационное освещение и сопровождение в СМИ наших государств"."Между российскими и китайскими теле- и радиокомпаниями, информационными агентствами, газетами, журналами поддерживается регулярный диалог в онлайн-формате, налажен оперативный обмен контентом. Рассчитываем на уплотнение плодотворного партнерства между СМИ России и Китая", - подчеркнул дипломат.Российско-Китайская неделя аудиовизуальной коммуникации стартовала в понедельник. В рамках проекта в течение недели в российских и китайских СМИ будет транслироваться видео и аудио контент двух стран - короткометражные ролики, анимация, игровые и документальные фильмы.
https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html
https://ria.ru/20221117/reysy-1832135001.html
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игорь моргулов, россия, китай, общество
Игорь Моргулов, Россия, Китай, Общество
Россия рассчитывает на уплотнение партнерства со СМИ Китая, заявил посол
Посол Моргулов: Россия рассчитывает на уплотнение партнерства российских и китайских СМИ
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на уплотнение плодотворного партнерства между российскими и китайскими средствами массовой информации, заявил в понедельник посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Отрадно, что сотрудничество наших двух стран в области средств массовой информации продолжает развиваться даже на фоне пандемии, которая, с одной стороны, налагает определенные ограничения, но с другой – побуждает нас вести поиск новых форматов взаимодействия", - заявил Моргулов в видеообращении к гостям и участникам Недели аудиовизуальной коммуникации России и Китая.
По его словам, "главное, что, несмотря на непростые условия, многоплановые российско-китайские контакты получают необходимое информационное освещение и сопровождение в СМИ наших государств".
"Между российскими и китайскими теле- и радиокомпаниями, информационными агентствами, газетами, журналами поддерживается регулярный диалог в онлайн-формате, налажен оперативный обмен контентом. Рассчитываем на уплотнение плодотворного партнерства между СМИ России и Китая", - подчеркнул дипломат.
Российско-Китайская неделя аудиовизуальной коммуникации стартовала в понедельник. В рамках проекта в течение недели в российских и китайских СМИ будет транслироваться видео и аудио контент двух стран - короткометражные ролики, анимация, игровые и документальные фильмы.