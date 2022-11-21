https://ria.ru/20221121/sistemy-1833200978.html

Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot

Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022

Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot

Польша ожидает от Германии информацию о том, как быстро немецкие системы противоракетной обороны Patriot могут быть доставлены в страну, сообщил польский... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:28

2022-11-21T20:28

2022-11-21T20:28

в мире

мариуш блащак

кристина ламбрехт

германия

польша

берлин (город)

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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша ожидает от Германии информацию о том, как быстро немецкие системы противоракетной обороны Patriot могут быть доставлены в страну, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.По его словам, "остается определить версию системы, как быстро они доберутся до нас и как долго будут находиться". "Надеюсь, что немецкая сторона быстро предоставит подробности", - добавил министр.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot. Позже в своем Twitter Блащак сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

https://ria.ru/20221121/sistema-1833090481.html

германия

польша

берлин (город)

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в мире, мариуш блащак, кристина ламбрехт, германия, польша, берлин (город)