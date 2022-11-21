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Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022
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Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot
Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot - РИА Новости, 21.11.2022
Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot
Польша ожидает от Германии информацию о том, как быстро немецкие системы противоракетной обороны Patriot могут быть доставлены в страну, сообщил польский... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:28
2022-11-21T20:28
в мире
мариуш блащак
кристина ламбрехт
германия
польша
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша ожидает от Германии информацию о том, как быстро немецкие системы противоракетной обороны Patriot могут быть доставлены в страну, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.По его словам, "остается определить версию системы, как быстро они доберутся до нас и как долго будут находиться". "Надеюсь, что немецкая сторона быстро предоставит подробности", - добавил министр.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot. Позже в своем Twitter Блащак сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.
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в мире, мариуш блащак, кристина ламбрехт, германия, польша, берлин (город)
В мире, Мариуш Блащак, Кристина Ламбрехт, Германия, Польша, Берлин (город)
20:28 21.11.2022
 
Польша ждет от ФРГ, как быстро она сможет поставить системы ПРО Patriot

Министр обороны Блащак: Польша ждет от ФРГ, как быстро она поставит системы ПРО Patriot

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша ожидает от Германии информацию о том, как быстро немецкие системы противоракетной обороны Patriot могут быть доставлены в страну, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Министр обороны Германии подтвердила готовность разместить пусковые установки Patriot на границе с Украиной", — написал Блащак в Twitter в понедельник после разговора с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.
По его словам, "остается определить версию системы, как быстро они доберутся до нас и как долго будут находиться". "Надеюсь, что немецкая сторона быстро предоставит подробности", - добавил министр.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot. Позже в своем Twitter Блащак сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:30
Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО
 
В миреМариуш БлащакКристина ЛамбрехтГерманияПольшаБерлин (город)
 
 
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