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Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО - РИА Новости, 21.11.2022
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Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО
Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО - РИА Новости, 21.11.2022
Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО
Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:30
2022-11-21T14:32
в мире
кристина ламбрехт
мариуш блащак
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам официальный представитель министерства.При этом он не смог пока прокомментировать, о каком количестве Patriot идет речь. "Это мы должны обсудить с польской стороной", - уточнил он.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.Позже вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.
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в мире, кристина ламбрехт, мариуш блащак, германия, польша, берлин (город), минобороны германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Мариуш Блащак, Германия, Польша, Берлин (город), Минобороны Германии
14:30 21.11.2022 (обновлено: 14:32 21.11.2022)
 
Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО

Минобороны ФРГ поприветствовало реакцию Польши на предложение разместить систему Patriot

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам официальный представитель министерства.
"Мы рады, что польская сторона приветствовала это предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot. В этой связи мы ведём интенсивные переговоры", - сказал представитель ведомства на брифинге в понедельник.
При этом он не смог пока прокомментировать, о каком количестве Patriot идет речь. "Это мы должны обсудить с польской стороной", - уточнил он.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.
Позже вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКристина ЛамбрехтМариуш БлащакГерманияПольшаБерлин (город)Минобороны Германии
 
 
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