https://ria.ru/20221121/sistema-1833090481.html

Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО

Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО - РИА Новости, 21.11.2022

Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО

Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:30

2022-11-21T14:30

2022-11-21T14:32

в мире

кристина ламбрехт

мариуш блащак

германия

польша

берлин (город)

минобороны германии

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам официальный представитель министерства.При этом он не смог пока прокомментировать, о каком количестве Patriot идет речь. "Это мы должны обсудить с польской стороной", - уточнил он.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.Позже вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

https://ria.ru/20221120/germaniya-1832897233.html

германия

польша

берлин (город)

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в мире, кристина ламбрехт, мариуш блащак, германия, польша, берлин (город), минобороны германии