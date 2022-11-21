14:30 21.11.2022 (обновлено: 14:32 21.11.2022)
Минобороны ФРГ прокомментировало решение Польши разместить систему ПРО
Минобороны ФРГ поприветствовало реакцию Польши на предложение разместить систему Patriot
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны Германии приветствует позитивную реакцию Польши на предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot, сообщил журналистам официальный представитель министерства.
"Мы рады, что польская сторона приветствовала это предложение разместить у неё систему противоракетной обороны Patriot. В этой связи мы ведём интенсивные переговоры", - сказал представитель ведомства на брифинге в понедельник.
При этом он не смог пока прокомментировать, о каком количестве Patriot идет речь. "Это мы должны обсудить с польской стороной", - уточнил он.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Берлин предложил Польше систему противоракетной обороны Patriot.
Позже вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter сообщил, что его страна предложит Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.
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