https://ria.ru/20221121/shura-1833178953.html
Шура помирился с матерью после судебных разбирательств
Шура помирился с матерью после судебных разбирательств - РИА Новости, 21.11.2022
Шура помирился с матерью после судебных разбирательств
Певец Шура (Александр Медведев) помирился с матерью после многолетнего конфликта из-за недвижимости. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:06
2022-11-21T19:06
2022-11-21T19:06
шоубиз
шура (александр медведев)
семья
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) помирился с матерью после многолетнего конфликта из-за недвижимости. Родственница артиста подала на него в суд в 2013 году. Она хотела, чтобы музыкант отказался от части доли в новосибирской квартире. Певец общался с ней исключительно через адвокатов. По словам звезды 90-х, он наладил общение с родительницей. Он также сообщил, что приобрел новую квартиру в Москве. Однако певец еще не делал ремонт и надеется на помощь "какого-нибудь канала" с переездом. Ранее Шура показал фотографию без вставной челюсти. Она выпала у исполнителя во время концерта.
https://ria.ru/20211213/shura-1763441365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шура (александр медведев), семья
Шоубиз, Шура (Александр Медведев), Семья
Шура помирился с матерью после судебных разбирательств
Шура помирился с матерью после судебных разбирательств из-за недвижимости
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) помирился с матерью после многолетнего конфликта из-за недвижимости.
Родственница артиста подала на него в суд в 2013 году. Она хотела, чтобы музыкант отказался от части доли в новосибирской квартире. Певец общался с ней исключительно через адвокатов.
По словам звезды 90-х, он наладил общение с родительницей.
"Мама пишет смс-ку с утра, чтобы меня не разбудить: "Саша, как дела?". И потом я перезваниваю", – поделился Шура в интервью "Пятому каналу".
Он также сообщил, что приобрел новую квартиру в Москве. Однако певец еще не делал ремонт и надеется на помощь "какого-нибудь канала" с переездом.
"Ремонт мне сделает какой-нибудь канал. Какой захочу, такой ремонт мне сделают. Я уже ремонт не буду делать", – добавил музыкант.
Ранее Шура показал
фотографию без вставной челюсти. Она выпала у исполнителя во время концерта.