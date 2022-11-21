https://ria.ru/20221121/shura-1833178953.html

Шура помирился с матерью после судебных разбирательств

Шура помирился с матерью после судебных разбирательств - РИА Новости, 21.11.2022

Шура помирился с матерью после судебных разбирательств

Певец Шура (Александр Медведев) помирился с матерью после многолетнего конфликта из-за недвижимости. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:06

2022-11-21T19:06

2022-11-21T19:06

шоубиз

шура (александр медведев)

семья

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) помирился с матерью после многолетнего конфликта из-за недвижимости. Родственница артиста подала на него в суд в 2013 году. Она хотела, чтобы музыкант отказался от части доли в новосибирской квартире. Певец общался с ней исключительно через адвокатов. По словам звезды 90-х, он наладил общение с родительницей. Он также сообщил, что приобрел новую квартиру в Москве. Однако певец еще не делал ремонт и надеется на помощь "какого-нибудь канала" с переездом. Ранее Шура показал фотографию без вставной челюсти. Она выпала у исполнителя во время концерта.

https://ria.ru/20211213/shura-1763441365.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шура (александр медведев), семья