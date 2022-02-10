Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220210/shura-1772134624.html
Шура показал себя без вставной челюсти
Шура показал себя без вставной челюсти - РИА Новости, 10.02.2022
Шура показал себя без вставной челюсти
У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:58
2022-02-10T18:58
шоубиз
шура (александр медведев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600968953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0181252ffca8f0b61a4f36e3d141096c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге.Судя по его реакции, к произошедшему он отнесся с юмором. Он даже поделился с подписчиками кадрами, на которых вновь предстал без зубного протеза. "Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого — получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!" — написал исполнитель. Подписчики поддержали певца и посмеялись с ним вместе."Хуже не стало! Прелесть!", "Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков! Лучший!", "От такого голоса и исполнения удивительно, как они вообще держатся?", "Зато будет, что вспомнить", "Вы молодец! Без юмора никуда! Остальное все мелочи! Главное хорошее настроение!", — пишут пользователи. Недавно Шура рассказал, почему у него нет детей.
https://ria.ru/20211226/superstar-1765390862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600968953_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9aeb2f77eee266fac0107d9e9f93210e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шура (александр медведев)
18:58 10.02.2022
 
Шура показал себя без вставной челюсти

Шура показал фотографию без вставной челюсти и посмеялся над конфузом во время концерта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "На острие"
Премьера фильма На острие - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге.
© @shuramedvedev/InstagramСкриншот видео Шуры из Instagram
Скриншот видео Шуры из Instagram
© @shuramedvedev/Instagram
Скриншот видео Шуры из Instagram
Судя по его реакции, к произошедшему он отнесся с юмором. Он даже поделился с подписчиками кадрами, на которых вновь предстал без зубного протеза.
"Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого — получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!" — написал исполнитель.
Подписчики поддержали певца и посмеялись с ним вместе.
"Хуже не стало! Прелесть!", "Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков! Лучший!", "От такого голоса и исполнения удивительно, как они вообще держатся?", "Зато будет, что вспомнить", "Вы молодец! Без юмора никуда! Остальное все мелочи! Главное хорошее настроение!", — пишут пользователи.
Недавно Шура рассказал, почему у него нет детей.
Певец Шура на проекте Суперстар!
26 декабря 2021, 22:23Шоубиз
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!"
 
ШоубизШура (Александр Медведев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала