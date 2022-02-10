https://ria.ru/20220210/shura-1772134624.html
Шура показал себя без вставной челюсти
Шура показал себя без вставной челюсти - РИА Новости, 10.02.2022
Шура показал себя без вставной челюсти
У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:58
2022-02-10T18:58
2022-02-10T18:58
шоубиз
шура (александр медведев)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге.Судя по его реакции, к произошедшему он отнесся с юмором. Он даже поделился с подписчиками кадрами, на которых вновь предстал без зубного протеза. "Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого — получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!" — написал исполнитель. Подписчики поддержали певца и посмеялись с ним вместе."Хуже не стало! Прелесть!", "Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков! Лучший!", "От такого голоса и исполнения удивительно, как они вообще держатся?", "Зато будет, что вспомнить", "Вы молодец! Без юмора никуда! Остальное все мелочи! Главное хорошее настроение!", — пишут пользователи. Недавно Шура рассказал, почему у него нет детей.
https://ria.ru/20211226/superstar-1765390862.html
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шура (александр медведев)
Шура показал себя без вставной челюсти
Шура показал фотографию без вставной челюсти и посмеялся над конфузом во время концерта
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У Шуры выпала вставная челюсть во время концерта. Об этом музыкант рассказал в личном микроблоге.
Судя по его реакции, к произошедшему он отнесся с юмором. Он даже поделился с подписчиками кадрами, на которых вновь предстал без зубного протеза.
"Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е. Хотели меня снова беззубого — получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!" — написал исполнитель.
Подписчики поддержали певца и посмеялись с ним вместе.
"Хуже не стало! Прелесть!", "Какой же смелый, самоироничный, свободный! Без комплексов и предрассудков! Лучший!", "От такого голоса и исполнения удивительно, как они вообще держатся?", "Зато будет, что вспомнить", "Вы молодец! Без юмора никуда! Остальное все мелочи! Главное хорошее настроение!", — пишут пользователи.
Недавно Шура рассказал
, почему у него нет детей.