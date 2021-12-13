https://ria.ru/20211213/shura-1763441365.html

Шура назвал причину отсутствия собственных детей

Шура назвал причину отсутствия собственных детей - РИА Новости, 13.12.2021

Шура назвал причину отсутствия собственных детей

Шура признался, что жалеет об отсутствии детей. Он рассказал, что мог бы сделать другого человека счастливым. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:04

2021-12-13T18:04

2021-12-13T18:04

шоубиз

знаменитости

шура (александр медведев)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Шура признался, что жалеет об отсутствии детей. Он рассказал, что мог бы сделать другого человека счастливым.В программе "Суперстар! Возвращение" Шура добавил, что причина, по которой он не может иметь детей, – медицинская. Певец перенес онкологию и более десятка курсов химеотерапии.Шура признался, что очень любит двух своих собак – Юсю и Муху – и берет их с собой на съемки в качестве поддержки.Ранее шоумен рассказал о своей алкогольной зависимости.

https://ria.ru/20210409/shura-1727424263.html

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2021

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знаменитости, шура (александр медведев), шоу-бизнес