Шура назвал причину отсутствия собственных детей
Шура назвал причиной отсутствия детей свои заболевания и патологии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Людмиле Гурченко на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Шура признался, что жалеет об отсутствии детей. Он рассказал, что мог бы сделать другого человека счастливым.
"Я на собственном примере знаю, столько пережив в этой жизни, я смогу сделать ребенка счастливым и грамотным, что очень важно", – отметил артист.
В программе "Суперстар! Возвращение" Шура добавил, что причина, по которой он не может иметь детей, – медицинская. Певец перенес онкологию и более десятка курсов химеотерапии.
"Я общался с врачами, они сказали: "Гарантию тебе никто не даст". Долгое употребление наркотиков, алкоголя, химеотерапия – если посмотреть статистику в интернете по людям с такими заболеваниями и патологиями, как у меня, то никто не даст гарантию, что ребенок будет здоров", – откровенно сказал артист.
Шура признался, что очень любит двух своих собак – Юсю и Муху – и берет их с собой на съемки в качестве поддержки.
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