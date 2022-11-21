https://ria.ru/20221121/shakhta-1833077278.html
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания - РИА Новости, 21.11.2022
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания
Четыре шахты в ДНР были обесточены, на две из них напряжение уже подано, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:01
2022-11-21T14:01
2022-11-21T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донецк
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР были обесточены, на две из них напряжение уже подано, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек, сообщило МЧС республики."Сегодня в 10.28 в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции "Смолянка–220" произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка: шахтах имени Засядько, Скочинского, Горького и "Лидиевка". В 11.20 напряжение на шахты имени Скочинского и "Лидиевка" было подано", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.По сообщению министерства, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек. Подъем работников на поверхность будет осуществляться силами шахты, для контроля привлечено отделение отдельного военизированного горноспасательного отряда города Донецк МЧС ДНР. Помимо этого, на месте организовано дежурство сотрудников РПГ – по выходу на поверхность, медики спасательного ведомства проведут осмотр горняков.В МЧС добавили, что на шахте имени Максима Горького в горных выработках были застигнуты два человека. Для подъема людей также привлекалось отделение ОВГСО города Донецк МЧС ДНР. В 12.45 после подключения генератора шахтеров подняли на поверхность.
https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:01 21.11.2022 (обновлено: 14:16 21.11.2022)
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания
На шахте имени Засядько 59 горняков находятся под землей после обесточивания