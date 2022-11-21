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На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/shakhta-1833077278.html
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания - РИА Новости, 21.11.2022
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания
Четыре шахты в ДНР были обесточены, на две из них напряжение уже подано, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:01
2022-11-21T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донецк
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР были обесточены, на две из них напряжение уже подано, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек, сообщило МЧС республики."Сегодня в 10.28 в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции "Смолянка–220" произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка: шахтах имени Засядько, Скочинского, Горького и "Лидиевка". В 11.20 напряжение на шахты имени Скочинского и "Лидиевка" было подано", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.По сообщению министерства, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек. Подъем работников на поверхность будет осуществляться силами шахты, для контроля привлечено отделение отдельного военизированного горноспасательного отряда города Донецк МЧС ДНР. Помимо этого, на месте организовано дежурство сотрудников РПГ – по выходу на поверхность, медики спасательного ведомства проведут осмотр горняков.В МЧС добавили, что на шахте имени Максима Горького в горных выработках были застигнуты два человека. Для подъема людей также привлекалось отделение ОВГСО города Донецк МЧС ДНР. В 12.45 после подключения генератора шахтеров подняли на поверхность.
https://ria.ru/20221106/shakhta-1829513244.html
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донецкая народная республика, происшествия, донецк, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:01 21.11.2022 (обновлено: 14:16 21.11.2022)
 
На шахте имени Засядько 59 горняков застряли под землей из-за обесточивания

На шахте имени Засядько 59 горняков находятся под землей после обесточивания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкШахтер в забое
Шахтер в забое - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шахтер в забое. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Четыре шахты в ДНР были обесточены, на две из них напряжение уже подано, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек, сообщило МЧС республики.
"Сегодня в 10.28 в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции "Смолянка–220" произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка: шахтах имени Засядько, Скочинского, Горького и "Лидиевка". В 11.20 напряжение на шахты имени Скочинского и "Лидиевка" было подано", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
По сообщению министерства, на шахте имени Засядько под землей находятся 59 человек. Подъем работников на поверхность будет осуществляться силами шахты, для контроля привлечено отделение отдельного военизированного горноспасательного отряда города Донецк МЧС ДНР. Помимо этого, на месте организовано дежурство сотрудников РПГ – по выходу на поверхность, медики спасательного ведомства проведут осмотр горняков.
В МЧС добавили, что на шахте имени Максима Горького в горных выработках были застигнуты два человека. Для подъема людей также привлекалось отделение ОВГСО города Донецк МЧС ДНР. В 12.45 после подключения генератора шахтеров подняли на поверхность.
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
В донецкой шахте имени Засядько загорелась газовая труба после обстрела ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецкРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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