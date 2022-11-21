https://ria.ru/20221121/sevpotok-1833184510.html

Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.11.2022

Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:20

2022-11-21T19:20

2022-11-21T23:21

экономика

газпром

северный поток — 2

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ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного потока — 2", сообщает управление страны по защите конкуренции и потребителей UOKiK.В ведомстве напомнили, что против компаний начали судопроизводство в мае 2018 года, а штрафы присудили спустя два года. Фирмы обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", без необходимого согласия главы UOKiK.При этом польский регулятор заявил, что намерен обжаловать данное решение."Мы с удивлением воспринимаем решение суда по защите конкуренции и потребителей. Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия", — заявил глава UOKiK Томаш Хшостный.Он пояснил, что, по заключению суда, фирмы не создали новую совместную компанию, а "оценка последствий, причиненных экономике, а также того, пытались ли они обойти закон, остается за пределами компетенций регулятора".В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов.

https://ria.ru/20221118/potok-1832527873.html

https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832450731.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, северный поток — 2, в мире, польша, природный газ, россия