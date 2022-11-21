https://ria.ru/20221121/sevpotok-1833184510.html
Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.11.2022
Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:20
2022-11-21T19:20
2022-11-21T23:21
экономика
газпром
северный поток — 2
в мире
польша
природный газ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного потока — 2", сообщает управление страны по защите конкуренции и потребителей UOKiK.В ведомстве напомнили, что против компаний начали судопроизводство в мае 2018 года, а штрафы присудили спустя два года. Фирмы обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", без необходимого согласия главы UOKiK.При этом польский регулятор заявил, что намерен обжаловать данное решение."Мы с удивлением воспринимаем решение суда по защите конкуренции и потребителей. Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия", — заявил глава UOKiK Томаш Хшостный.Он пояснил, что, по заключению суда, фирмы не создали новую совместную компанию, а "оценка последствий, причиненных экономике, а также того, пытались ли они обойти закон, остается за пределами компетенций регулятора".В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов.
https://ria.ru/20221118/potok-1832527873.html
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832450731.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, северный поток — 2, в мире, польша, природный газ, россия
Экономика, Газпром, Северный поток — 2, В мире, Польша, Природный газ, Россия
19:20 21.11.2022 (обновлено: 23:21 21.11.2022)
Суд отменил штраф для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
UOKiK: суд в Польше отменил штраф "Газпрому" и компаниям из ЕС за "Северный поток — 2"
ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного потока — 2", сообщает управление страны по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
"Предприниматели обжаловали это решение (о штрафах. — Прим. ред.). Двадцать первого ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что против компаний начали судопроизводство в мае 2018 года, а штрафы присудили спустя два года. Фирмы обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", без необходимого согласия главы UOKiK.
При этом польский регулятор заявил, что намерен обжаловать данное решение.
"Мы с удивлением воспринимаем решение суда по защите конкуренции и потребителей. Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия", — заявил глава UOKiK Томаш Хшостный.
Он пояснил, что, по заключению суда, фирмы не создали новую совместную компанию, а "оценка последствий, причиненных экономике, а также того, пытались ли они обойти закон, остается за пределами компетенций регулятора".
В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов.