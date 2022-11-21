https://ria.ru/20221121/serbiya-1833155394.html

Вучич заявил о безуспешности переговоров с Приштиной

Вучич заявил о безуспешности переговоров с Приштиной - РИА Новости, 21.11.2022

Вучич заявил о безуспешности переговоров с Приштиной

Переговоры с представителями самопровозглашенной Республики Косово об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали результатов, передает агентство Tanjug... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:32

2022-11-21T17:32

2022-11-21T20:20

в мире

сербия

косово

александр вучич

евросоюз

жозеп боррель

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БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры с представителями самопровозглашенной Республики Косово об отсрочке решений по автомобильным номерам не дали результатов, передает агентство Tanjug со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.В понедельник в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля прошел новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Встречи с каждой из сторон по отдельности начались в 8:00 (10:00 мск), после этого проходили совместные обсуждения."По непонятным для меня причинам мы не смогли достичь абсолютно никакой договоренности. Сербская сторона была полностью конструктивной, и мы принимали десять раз измененные тексты, но албанская сторона не желала принять ничего. Все время дополняли что-то невозможное", — заявил политик, добавив, что предстоят "тяжелые ночи".Вучич сообщил, что планирует либо сегодня вечером, либо завтра в течение дня обратиться к гражданам Сербии и изложить выводы."И хочу народу в Косово и Метохии сказать, что мы будем с ними и что их государство, независимо ни от чего, будет с ними", — подчеркнул он.Накануне косовская полиция объявила, что с 1 ноября владельцам машин с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), выдали 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу авто с сербскими номерами на территории самопровозглашенной республики полиция будет выписывать штраф. Приштина в сентябре прошлого года запретила въезд машин с сербскими номерами. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого на переговорах стороны приняли временное решение о заклеивании символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html

https://ria.ru/20221120/kosovo-1832871630.html

https://ria.ru/20221104/soglashenie-1829266350.html

сербия

косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель