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Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая"
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 21.11.2022
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая"
Российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:33
2022-11-21T14:33
2022-11-21T14:33
россия-китай: главное
китай
пекин
анна щербакова
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего Китая".Проект CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая" стартует во вторник, 22 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, анна щербакова, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Анна Щербакова, Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)