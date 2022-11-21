Рейтинг@Mail.ru
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221121/scherbakova-1833091898.html
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая"
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая" - РИА Новости, 21.11.2022
Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая"
Российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:33
2022-11-21T14:33
россия-китай: главное
китай
пекин
анна щербакова
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797681847_0:52:3017:1749_1920x0_80_0_0_1a615bbaf9409826bf1fa6c8445f6307.jpg
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего Китая".Проект CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая" стартует во вторник, 22 ноября.
https://ria.ru/20221121/mediaproekt-1833087425.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797681847_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_bb94e577ada169ca11ac9c2a413f23c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, анна щербакова, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Анна Щербакова, Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)
14:33 21.11.2022
 

Анна Щербакова дебютирует в озвучке роликов "Ожившие мифы древнего Китая"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего Китая".
Проект CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая" стартует во вторник, 22 ноября.
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:22Россия-Китай: Главное
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекинАнна ЩербаковаКитайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала