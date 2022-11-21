https://ria.ru/20221121/sbory-1833096470.html

Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов

Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов биоресурсов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов объектов водных биоресурсов, за рядом исключений. Документ опубликован на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:48

2022-11-21T14:48

2022-11-21T14:48

владимир путин

михаил мишустин

россия

берингов пролив

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов объектов водных биоресурсов, за рядом исключений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Пересмотр ставок сбора позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем ставки будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а в отношении социально значимых - сельди, ряпушки, карася и других - останутся на прежнем уровне, отмечал он.Компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут до конца 2027 года получать вычет и уплачивать только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. Аналогичное право предоставляется и рыболовецким артелям (колхозам).Закон устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну.Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась), ставка сбора остается прежней - 20 рублей за тонну.При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши повышается до 7,9 тысячи рублей за тонну, кеты – до 12 тысяч, кижуча и чавычи – до 15,1 тысячи, нерки - до 30 тысяч. Для наваги ставка сбора составит 400 рублей, камбалы – 2,1 тысячи рублей, корбикулы - 19,8 тысячи, спизулы – 32,4 тысячи, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой - 21,3 тысячи рублей.Ставка сбора за вылов сайры увеличивается до 800 рублей за тонну, минтая - до 4,3 тысячи рублей, трески – до 6,4 тысячи (Дальневосточный бассейн) и 7,9 тысячи (Северный бассейн), палтуса – до 16,5 тысячи. Для камчатского краба ставка сбора повышается до 80 тысяч с 35 тысяч рублей.Ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов будут индексироваться на коэффициент-дефлятор начиная с 2025 года. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.

https://ria.ru/20220928/rybalka-1820176960.html

https://ria.ru/20221118/ryba-1832555746.html

https://ria.ru/20221118/kvoty-1832620006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, михаил мишустин, россия, берингов пролив, экономика