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Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 21.11.2022
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:29
2022-11-21T14:30
специальная военная операция на украине
чита
безопасность
забайкальский край
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал Сапожников в своём в Telegram-канале. Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто "помогает делать... город лучше"."Да, (Сапожников - ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин", - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.
https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html
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чита, безопасность, забайкальский край, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Чита, Безопасность, Забайкальский край, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
14:29 21.11.2022 (обновлено: 14:30 21.11.2022)
 
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию

Глава администрации Читы Сапожников объявил об уходе на спецоперацию на Украине

© Фото : Администрация ЧитыГлава администрации Читы Александр Сапожников
Глава администрации Читы Александр Сапожников - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Администрация Читы
Глава администрации Читы Александр Сапожников. Архивное фото
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ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции.
"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал Сапожников в своём в Telegram-канале. Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто "помогает делать... город лучше".
"Да, (Сапожников - ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин", - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.
Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.
Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧитаБезопасностьЗабайкальский крайВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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