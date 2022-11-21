https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 21.11.2022
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:29
2022-11-21T14:29
2022-11-21T14:30
специальная военная операция на украине
чита
безопасность
забайкальский край
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833089825_0:0:803:453_1920x0_80_0_0_e16a9f755469261ad2c2d2fdf16fce07.jpg
ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал Сапожников в своём в Telegram-канале. Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто "помогает делать... город лучше"."Да, (Сапожников - ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин", - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.
https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833089825_31:0:744:535_1920x0_80_0_0_a1f16097a3cdf0727a22891310149f24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, безопасность, забайкальский край, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Чита, Безопасность, Забайкальский край, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
14:29 21.11.2022 (обновлено: 14:30 21.11.2022)
Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы Сапожников объявил об уходе на спецоперацию на Украине
ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости.
Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение
отправиться в зону специальной военной операции.
"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал Сапожников в своём в Telegram-канале. Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто "помогает делать... город лучше".
"Да, (Сапожников - ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин", - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.
Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.