https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html

Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию

Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 21.11.2022

Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться на спецоперацию

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:29

2022-11-21T14:29

2022-11-21T14:30

специальная военная операция на украине

чита

безопасность

забайкальский край

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции."Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал Сапожников в своём в Telegram-канале. Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб, кто "помогает делать... город лучше"."Да, (Сапожников - ред.) покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин", - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.

https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чита, безопасность, забайкальский край, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии