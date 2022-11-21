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Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной - РИА Новости, 21.11.2022
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Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной
Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной
Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:31
2022-11-21T15:31
в мире
куба
россия
мигель диас-канель
владимир путин
фидель кастро
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель."Я думаю, что сейчас своевременный момент для визита в РФ. Мы отвечаем на приглашение президента (РФ Владимира) Путина, завтра мы примем участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. Этот визит проходит в сложное время как для России, так и для Кубы - обе страны сталкиваются с санкциями со стороны империалистических стран", - сказал он на встрече с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым."На фоне этих вызовов всегда полезно обмениваться мнениями, идеями, взглядами и посмотреть, как мы можем найти решения, чтобы продолжать укреплять наши отношения, и, конечно расширить прекрасный политический диалог, который объединяет наши страны", - подчеркнул президент.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
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в мире, куба, россия, мигель диас-канель, владимир путин, фидель кастро, москва
В мире, Куба, Россия, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, Фидель Кастро, Москва
15:31 21.11.2022
 
Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной

Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной на фоне санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Я думаю, что сейчас своевременный момент для визита в РФ. Мы отвечаем на приглашение президента (РФ Владимира) Путина, завтра мы примем участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. Этот визит проходит в сложное время как для России, так и для Кубы - обе страны сталкиваются с санкциями со стороны империалистических стран", - сказал он на встрече с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:09
Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев
"На фоне этих вызовов всегда полезно обмениваться мнениями, идеями, взглядами и посмотреть, как мы можем найти решения, чтобы продолжать укреплять наши отношения, и, конечно расширить прекрасный политический диалог, который объединяет наши страны", - подчеркнул президент.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
Прилет президента Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Москву - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 13:58
Президент Кубы назвал отношения Москвы и Гаваны отличными
 
В миреКубаРоссияМигель Диас-КанельВладимир ПутинФидель КастроМосква
 
 
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