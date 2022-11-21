https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833116394.html

Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной

Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной - РИА Новости, 21.11.2022

Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной

Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:31

2022-11-21T15:31

2022-11-21T15:31

в мире

куба

россия

мигель диас-канель

владимир путин

фидель кастро

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель."Я думаю, что сейчас своевременный момент для визита в РФ. Мы отвечаем на приглашение президента (РФ Владимира) Путина, завтра мы примем участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. Этот визит проходит в сложное время как для России, так и для Кубы - обе страны сталкиваются с санкциями со стороны империалистических стран", - сказал он на встрече с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым."На фоне этих вызовов всегда полезно обмениваться мнениями, идеями, взглядами и посмотреть, как мы можем найти решения, чтобы продолжать укреплять наши отношения, и, конечно расширить прекрасный политический диалог, который объединяет наши страны", - подчеркнул президент.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html

https://ria.ru/20221121/kuba-1833076076.html

куба

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, россия, мигель диас-канель, владимир путин, фидель кастро, москва