Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной
Президент Кубы отметил важность обмена мнениями между Москвой и Гаваной на фоне санкций
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москве и Гаване надо обмениваться идеями и взглядами на фоне вводимых Западом санкций, чтобы понимать, как продолжать укреплять двусторонние отношения, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Я думаю, что сейчас своевременный момент для визита в РФ. Мы отвечаем на приглашение президента (РФ Владимира) Путина, завтра мы примем участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро. Этот визит проходит в сложное время как для России, так и для Кубы - обе страны сталкиваются с санкциями со стороны империалистических стран", - сказал он на встрече с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
"На фоне этих вызовов всегда полезно обмениваться мнениями, идеями, взглядами и посмотреть, как мы можем найти решения, чтобы продолжать укреплять наши отношения, и, конечно расширить прекрасный политический диалог, который объединяет наши страны", - подчеркнул президент.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.