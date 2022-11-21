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Лукашенко заявил, что Москва и Минск выстоят под давлением Запада

Лукашенко заявил, что Москва и Минск выстоят под давлением Запада - РИА Новости, 21.11.2022

Лукашенко заявил, что Москва и Минск выстоят под давлением Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва выстоят, несмотря на давление Запада, не только в военном, но и экономическом плане. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:43

2022-11-21T12:43

2022-11-21T15:37

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санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва выстоят, несмотря на давление Запада, не только в военном, но и экономическом плане."Я уверен, и в России так же думают, что мы выстоим перед этим натиском со стороны коллективного Запада и прочих наших недругов не только в военном отношении, но и в экономическом", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он также обратил внимание, что в СМИ идет "мощная война" против России и Белоруссии.Лукашенко заявил, что Минску и Москве в текущей ситуации нужно уделять пристальное внимание вопросам экономики. "Будет экономика - нам не (будут – ред.) страшны никакие войны", - сказал белорусский лидер. Президент также заверил, что белорусы – "надежные люди, никогда своих братьев не предавали, этим путем не ходили и ходить не собираемся". "Будем вместе – быстрее решим наши проблемы", - констатировал Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html

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Кирилл Волков

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