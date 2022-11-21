https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833043950.html

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2022

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии

Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:33

2022-11-21T12:33

2022-11-21T12:33

россия

новая зеландия

белоруссия

в мире

дмитрий песков

эльвира набиуллина

александр лукашенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении на сайте новозеландского правительства.В частности, в санкционный список включены Мария Владимировна Воронцова, Катерина Владимировна Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (санкции против него также введены ранее), председатель Центрального банка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, а также жена и сын белорусского президента Александра Лукашенко (он также под санкциями), говорится в сообщении.Под новые санкции из-за действий России на Украине попали "четыре организации нефтегазового, сталелитейного и транспортного секторов России, а также в области систем радарной и электронной техники". Как отметила Махута, Новая Зеландия продолжает "принимать меры против тех, чья поддержка содействует конфликту, чтобы оказать давление на Путина"."Санкции включают запреты на путешествия, запреты на дела с активами их обслуживание, акциями и ценными бумагами, запреты на допуск в страну судов типа суперяхт, самолетов. Мы продолжаем напоминать новозеландцам о том, что в силе остается рекомендация не ездить в Россию и на Украину", - отметила глава МИД. По ее данным, Новая Зеландия также ввела санкции против более 1200 лиц и организаций и торговые барьеры в двусторонней торговле с Россией.

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806041598.html

россия

новая зеландия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новая зеландия, белоруссия, в мире, дмитрий песков, эльвира набиуллина, александр лукашенко, санкции в отношении россии