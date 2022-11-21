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Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2022
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Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2022
Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии
Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:33
2022-11-21T12:33
россия
новая зеландия
белоруссия
в мире
дмитрий песков
эльвира набиуллина
александр лукашенко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении на сайте новозеландского правительства.В частности, в санкционный список включены Мария Владимировна Воронцова, Катерина Владимировна Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (санкции против него также введены ранее), председатель Центрального банка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, а также жена и сын белорусского президента Александра Лукашенко (он также под санкциями), говорится в сообщении.Под новые санкции из-за действий России на Украине попали "четыре организации нефтегазового, сталелитейного и транспортного секторов России, а также в области систем радарной и электронной техники". Как отметила Махута, Новая Зеландия продолжает "принимать меры против тех, чья поддержка содействует конфликту, чтобы оказать давление на Путина"."Санкции включают запреты на путешествия, запреты на дела с активами их обслуживание, акциями и ценными бумагами, запреты на допуск в страну судов типа суперяхт, самолетов. Мы продолжаем напоминать новозеландцам о том, что в силе остается рекомендация не ездить в Россию и на Украину", - отметила глава МИД. По ее данным, Новая Зеландия также ввела санкции против более 1200 лиц и организаций и торговые барьеры в двусторонней торговле с Россией.
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россия, новая зеландия, белоруссия, в мире, дмитрий песков, эльвира набиуллина, александр лукашенко, санкции в отношении россии
Россия, Новая Зеландия, Белоруссия, В мире, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России
12:33 21.11.2022
 
Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против 22 высокопоставленных россиян и белорусов

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении на сайте новозеландского правительства.
В частности, в санкционный список включены Мария Владимировна Воронцова, Катерина Владимировна Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (санкции против него также введены ранее), председатель Центрального банка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, а также жена и сын белорусского президента Александра Лукашенко (он также под санкциями), говорится в сообщении.
Под новые санкции из-за действий России на Украине попали "четыре организации нефтегазового, сталелитейного и транспортного секторов России, а также в области систем радарной и электронной техники". Как отметила Махута, Новая Зеландия продолжает "принимать меры против тех, чья поддержка содействует конфликту, чтобы оказать давление на Путина".
"Санкции включают запреты на путешествия, запреты на дела с активами их обслуживание, акциями и ценными бумагами, запреты на допуск в страну судов типа суперяхт, самолетов. Мы продолжаем напоминать новозеландцам о том, что в силе остается рекомендация не ездить в Россию и на Украину", - отметила глава МИД. По ее данным, Новая Зеландия также ввела санкции против более 1200 лиц и организаций и торговые барьеры в двусторонней торговле с Россией.
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РоссияНовая ЗеландияБелоруссияВ миреДмитрий ПесковЭльвира НабиуллинаАлександр ЛукашенкоСанкции в отношении России
 
 
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