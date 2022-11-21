Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела санкции против 22 высокопоставленных россиян и белорусов
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута в понедельник объявила о новых санкциях против 22 высокопоставленных россиян и белорусов, в том числе жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении на сайте новозеландского правительства.
В частности, в санкционный список включены Мария Владимировна Воронцова, Катерина Владимировна Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (санкции против него также введены ранее), председатель Центрального банка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, а также жена и сын белорусского президента Александра Лукашенко (он также под санкциями), говорится в сообщении.
Под новые санкции из-за действий России на Украине попали "четыре организации нефтегазового, сталелитейного и транспортного секторов России, а также в области систем радарной и электронной техники". Как отметила Махута, Новая Зеландия продолжает "принимать меры против тех, чья поддержка содействует конфликту, чтобы оказать давление на Путина".
"Санкции включают запреты на путешествия, запреты на дела с активами их обслуживание, акциями и ценными бумагами, запреты на допуск в страну судов типа суперяхт, самолетов. Мы продолжаем напоминать новозеландцам о том, что в силе остается рекомендация не ездить в Россию и на Украину", - отметила глава МИД. По ее данным, Новая Зеландия также ввела санкции против более 1200 лиц и организаций и торговые барьеры в двусторонней торговле с Россией.