https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833027101.html

ЕС рассматривает введение налога на вывод санкционных активов, сообщили СМИ

ЕС рассматривает введение налога на вывод санкционных активов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2022

ЕС рассматривает введение налога на вывод санкционных активов, сообщили СМИ

Евросоюз изучает возможность введения "налога на выход" для активов или доходов с капитала лиц, попавших под санкции, если они будут переводить свои деньги за... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:47

2022-11-21T11:47

2022-11-21T11:47

россия

украина

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность введения "налога на выход" для активов или доходов с капитала лиц, попавших под санкции, если они будут переводить свои деньги за пределы ЕС, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии."(Брюссель рассматривает - ред.) согласованный налог на выход, применимый к физическим лицам, попавшим под санкции, являющимся налоговыми резидентами в третьей стране, который будет применяться, когда активы или доходы с капитала таких лиц будут переводиться (исходящие платежи) из любого государства - члена ЕС в третью страну налогового резидентства физического лица, на которое распространяются санкционные решения", - цитирует издание текст документа.Комиссия отмечает, что механизм должен быть общим и "не будет направлен на конкретные страны", а также может быть приведен в действие для одной или нескольких третьих стран в любое время "на основе набора четких объективных критериев". Как пишет издание, страны ЕС будут ответственны за реализацию, однако комиссия предложит правовой акт, который будет направлен на установление условий для инициирования налога, а также возможные законные средства для действий ЕС.Издание указывает, что налог будет основан на статье 115 договора ЕС, которая, в частности, требует единогласной поддержки стран ЕС.Также, согласно документу, "налог на выход" - лишь один из рассматриваемых вариантов "для обеспечения финансирования восстановления Украины". Отмечается, что другие изучаемые меры включают: перевод денег из конфискованных российских замороженных активов из стран ЕС самому союзу, который затем направит эти доходы Украине; систему добровольных взносов стран ЕС с возможными стимулами от ЕС; систему обязательных переводов из стран-членов в бюджет ЕС через новый сбор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221119/rossiya-1832771817.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832272532.html

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россия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, экономика