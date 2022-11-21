https://ria.ru/20221121/samolet-1833031501.html
В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет
В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет - РИА Новости, 21.11.2022
В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет
Пассажирский самолет Superjet 100, на борту которого находились 75 человек, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:01
2022-11-21T12:01
2022-11-21T12:01
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происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet 100, на борту которого находились 75 человек, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 Москва-Астрахань", – сказал собеседник агентства.По его словам, воздушное судно благополучно выполнило аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.По предварительной информации, на борту самолета находились 75 пассажиров и члены экипажа.
https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новости - Туризм, туристы
В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет
SSJ100 вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet 100, на борту которого находились 75 человек, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 Москва-Астрахань", – сказал собеседник агентства.
По его словам, воздушное судно благополучно выполнило аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.
По предварительной информации, на борту самолета находились 75 пассажиров и члены экипажа.