https://ria.ru/20221121/samolet-1833031501.html

В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет

В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет - РИА Новости, 21.11.2022

В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет

Пассажирский самолет Superjet 100, на борту которого находились 75 человек, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:01

2022-11-21T12:01

2022-11-21T12:01

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет Superjet 100, на борту которого находились 75 человек, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 Москва-Астрахань", – сказал собеседник агентства.По его словам, воздушное судно благополучно выполнило аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.По предварительной информации, на борту самолета находились 75 пассажиров и члены экипажа.

https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм, туристы