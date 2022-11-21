https://ria.ru/20221121/sammit-1833045786.html
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:38
2022-11-21T12:38
2022-11-21T13:13
владимир путин
евразийский экономический союз
бишкек
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно участие в саммите сейчас готовится, после того, как подготовка будет завершена, мы объявим вам, в каком виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке.
https://ria.ru/20221121/vstrecha-1833046706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Бишкек, Дмитрий Песков, В мире
12:38 21.11.2022 (обновлено: 13:13 21.11.2022)
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке