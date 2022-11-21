https://ria.ru/20221121/sammit-1833045786.html

В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС

В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:38

2022-11-21T12:38

2022-11-21T13:13

владимир путин

евразийский экономический союз

бишкек

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно участие в саммите сейчас готовится, после того, как подготовка будет завершена, мы объявим вам, в каком виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке.

https://ria.ru/20221121/vstrecha-1833046706.html

бишкек

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, дмитрий песков, в мире