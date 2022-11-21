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В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:38
2022-11-21T13:13
владимир путин
евразийский экономический союз
бишкек
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно участие в саммите сейчас готовится, после того, как подготовка будет завершена, мы объявим вам, в каком виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке.
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владимир путин, евразийский экономический союз, бишкек, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Бишкек, Дмитрий Песков, В мире
12:38 21.11.2022 (обновлено: 13:13 21.11.2022)
 
В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС

В Кремле подтвердили подготовку участия Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно участие в саммите сейчас готовится, после того, как подготовка будет завершена, мы объявим вам, в каком виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите ЕАЭС в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:39
Путин встретится с Пашиняном на саммите ОДКБ
 
Владимир ПутинЕвразийский экономический союзБишкекДмитрий ПесковВ мире
 
 
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