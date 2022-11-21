https://ria.ru/20221121/sakhalin-1833001798.html

На Сахалине ищут человека, якобы сообщившего о запахе газа до взрыва

На Сахалине ищут человека, якобы сообщившего о запахе газа до взрыва - РИА Новости, 21.11.2022

На Сахалине ищут человека, якобы сообщившего о запахе газа до взрыва

Администрация Тымовского района Сахалинской области, где в субботу в результате взрыва бытового газа погибли люди, просит помочь найти человека, якобы... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:14

2022-11-21T10:14

2022-11-21T10:32

происшествия

жкх

валерий лимаренко

сахалинская область

сахалин

telegram (приложение)

взрыв газа в доме на сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Администрация Тымовского района Сахалинской области, где в субботу в результате взрыва бытового газа погибли люди, просит помочь найти человека, якобы сообщившего о запахе газа."Среди населения распространяется информация о том, что накануне нашей общей трагедии кто-то приходил в администрацию и сообщил о запахе газа в доме №6а на ул. Библиотечной. На сегодняшний день администрация совместно с правоохранительными органами ведет поиск лица, которое якобы сделало это сообщение", – написал мэр муниципального образования Эдуард Звада в Telegram-канале.По словам главы местной администрации, установление личности данного гражданина поможет подтвердить или опровергнуть распространяемую информацию, а также найти сотрудника, который мог не принять обращение.В поселке Тымовское на Сахалине 19 ноября в пятиэтажке взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. По последним данным, погибли 10 человек. Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832846083.html

сахалинская область

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происшествия, жкх, валерий лимаренко, сахалинская область, сахалин, telegram (приложение), взрыв газа в доме на сахалине