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ФРГ не выслала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/rossiyanka-1833221747.html
ФРГ не выслала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации
ФРГ не выслала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
ФРГ не выслала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации
Россиянка Юлия Прохорова, у которой ранее германские правоохранители провели обыск из-за позиции по российской спецоперации на Украине, не была депортирована,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:30
2022-11-21T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Россиянка Юлия Прохорова, у которой ранее германские правоохранители провели обыск из-за позиции по российской спецоперации на Украине, не была депортирована, она по-прежнему находится на территории ФРГ, сообщил РИА Новости представитель Генконсульства России в Мюнхене консул Дмитрий Буров.В понедельник в ряде российских Telegram-каналов появилась информация, что депортировали россиянку, у которой в октябре прошли обыски по её месту проживания в баварском городе Ландсхуте из-за подозрения прокуратуры в "пропаганде и прославлении" военных действий РФ на Украине.В связи с запросом РИА Новости в отношении россиянки генконсульство России в Мюнхене направило запрос в прокуратуру немецкого города Ландсхут."По данным правоохранительных органов, Прохорова Ю. С. выслана не была и в настоящее время находится на территории Германии", - отметил консул со ссылкой на ответ прокуратуры.Ранее в немецких СМИ сообщалось, что подозреваемая находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию в настоящее время приостановлены. Россиянка вела несколько каналов в соцсетях, где выказывала поддержку РФ и публиковала ролики, один из которых стал вирусным. На нём девушка танцевала танец "Калинка" с русским флагом в руках перед украинскими активистами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221103/sud-1829019150.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия
22:30 21.11.2022
 
ФРГ не выслала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации

Консул Буров: ФРГ не высылала россиянку, у которой был обыск из-за позиции по спецоперации

© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
Автомобиль полиции Германии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Россиянка Юлия Прохорова, у которой ранее германские правоохранители провели обыск из-за позиции по российской спецоперации на Украине, не была депортирована, она по-прежнему находится на территории ФРГ, сообщил РИА Новости представитель Генконсульства России в Мюнхене консул Дмитрий Буров.
В понедельник в ряде российских Telegram-каналов появилась информация, что депортировали россиянку, у которой в октябре прошли обыски по её месту проживания в баварском городе Ландсхуте из-за подозрения прокуратуры в "пропаганде и прославлении" военных действий РФ на Украине.
Алина Липп - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В связи с запросом РИА Новости в отношении россиянки генконсульство России в Мюнхене направило запрос в прокуратуру немецкого города Ландсхут.
"По данным правоохранительных органов, Прохорова Ю. С. выслана не была и в настоящее время находится на территории Германии", - отметил консул со ссылкой на ответ прокуратуры.
Ранее в немецких СМИ сообщалось, что подозреваемая находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию в настоящее время приостановлены. Россиянка вела несколько каналов в соцсетях, где выказывала поддержку РФ и публиковала ролики, один из которых стал вирусным. На нём девушка танцевала танец "Калинка" с русским флагом в руках перед украинскими активистами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаГермания
 
 
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