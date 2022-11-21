https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты
Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:27
2022-11-21T18:27
2022-11-21T18:27
наталья никипелова
мексика
сочи
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики и обращения с радиоактивными отходами, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом на полях форума "Атомэкспо-2022" в понедельник в Сочи поставили главы компаний Наталья Никипелова и Маргарита Лобато Либрерос.Стороны планируют рассмотреть возможности по развитию сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации атомных электростанций и других ядерно- и радиационно-опасных объектов. В ближайших планах – совместное участие в проектах по обращению с отходами атомной энергетики в Мексике.Вывод из эксплуатации - это важный заключительный этап жизненного цикла атомного объекта. Это направление в последние годы стало новым сегментом работы ТВЭЛ.
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья никипелова, мексика, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
Наталья Никипелова, Мексика, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации объекты атомной энергетики