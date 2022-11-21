Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты
Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:27
2022-11-21T18:27
наталья никипелова
мексика
сочи
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики и обращения с радиоактивными отходами, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом на полях форума "Атомэкспо-2022" в понедельник в Сочи поставили главы компаний Наталья Никипелова и Маргарита Лобато Либрерос.Стороны планируют рассмотреть возможности по развитию сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации атомных электростанций и других ядерно- и радиационно-опасных объектов. В ближайших планах – совместное участие в проектах по обращению с отходами атомной энергетики в Мексике.Вывод из эксплуатации - это важный заключительный этап жизненного цикла атомного объекта. Это направление в последние годы стало новым сегментом работы ТВЭЛ.
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html
мексика
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья никипелова, мексика, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
Наталья Никипелова, Мексика, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
18:27 21.11.2022
 
"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты

"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации объекты атомной энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики и обращения с радиоактивными отходами, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом на полях форума "Атомэкспо-2022" в понедельник в Сочи поставили главы компаний Наталья Никипелова и Маргарита Лобато Либрерос.
Стороны планируют рассмотреть возможности по развитию сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации атомных электростанций и других ядерно- и радиационно-опасных объектов. В ближайших планах – совместное участие в проектах по обращению с отходами атомной энергетики в Мексике.
Вывод из эксплуатации - это важный заключительный этап жизненного цикла атомного объекта. Это направление в последние годы стало новым сегментом работы ТВЭЛ.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 17:15
"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции
 
Наталья НикипеловаМексикаСочиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала