https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html

"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты

"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты - РИА Новости, 21.11.2022

"Росатом" поможет Мексике выводить из эксплуатации атомные объекты

Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:27

2022-11-21T18:27

2022-11-21T18:27

наталья никипелова

мексика

сочи

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и мексиканская промышленная компания ABC Nuclear Products S.A. de C.V. подписали меморандум о сотрудничестве по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики и обращения с радиоактивными отходами, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом на полях форума "Атомэкспо-2022" в понедельник в Сочи поставили главы компаний Наталья Никипелова и Маргарита Лобато Либрерос.Стороны планируют рассмотреть возможности по развитию сотрудничества в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации атомных электростанций и других ядерно- и радиационно-опасных объектов. В ближайших планах – совместное участие в проектах по обращению с отходами атомной энергетики в Мексике.Вывод из эксплуатации - это важный заключительный этап жизненного цикла атомного объекта. Это направление в последние годы стало новым сегментом работы ТВЭЛ.

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

мексика

сочи

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

наталья никипелова, мексика, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл