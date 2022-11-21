https://ria.ru/20221121/rosatom-1833142503.html
В "Росатоме" рассказали о развитии искусственного интеллекта
В "Росатоме" рассказали о развитии искусственного интеллекта - РИА Новости, 21.11.2022
В "Росатоме" рассказали о развитии искусственного интеллекта
Почти 14% проектов, которые реализует сегодня госкорпорация "Росатом", посвящены искусственному интеллекту, "для нас это давно уже не будущее, это настоящее",... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:48
2022-11-21T16:48
2022-11-21T16:58
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
россия
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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Почти 14% проектов, которые реализует сегодня госкорпорация "Росатом", посвящены искусственному интеллекту, "для нас это давно уже не будущее, это настоящее", заявил в понедельник директор по цифровизации топливной компании "ТВЭЛ" (входит в контур "Росатома") Евгений Гаранин.Об этом он рассказал в ходе круглого стола на форуме "Атомэкспо", который проходит на федеральной территории Сириус.Под объект разработок попадают корпоративное управление и основное производство, рассматриваются методы развития автоматизированной проверки технических заданий, генерирование технических отчётов, работа над структурированием текста, пояснил Гаранин."Порядка 14% всех проектов, которые реализует сегодня "Росатом" в рамках большой программы цифровизации, посвящены нейротехнологиям искусственного интеллекта. Поэтому для нас это уже давно уже не хайповая история, это давно уже не будущее, это настоящее, которое осталось сегодня. Мы используем искусственный интеллект практически во всех процессах, пониманием, что на сегодняшний день это тот инструмент, который помогает нам существенно повысить эффективность всех этих процессов", - сказал Гаранин на форуме.В качестве примера он привёл производственную платформу Atommind, которая изначально создавалась для предиктивной аналитики, когда система способна распознавать наиболее элективные с экономической точки зрения пути решения для технологов."В следующем году мы запускаем большую программу по тиражированию решений на все заводы топливного дивизиона, и собственно Atommind становится нашим флагманским продуктом, который "Росатом" будет предлагать рынку", - добавил Гаранин.Говоря о проблемах для развития искусственного интеллекта, Гаранин отметил, что на сегодня не хватает качественных данных для машинного обучения этой модели.
https://ria.ru/20221120/putin-1832881937.html
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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, россия
Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Россия
16:48 21.11.2022 (обновлено: 16:58 21.11.2022)
В "Росатоме" рассказали о развитии искусственного интеллекта
Член "Росатома" Гаранин: почти 14 процентов проектов посвящены искусственному интеллекту
СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Почти 14% проектов, которые реализует сегодня госкорпорация "Росатом", посвящены искусственному интеллекту, "для нас это давно уже не будущее, это настоящее", заявил в понедельник директор по цифровизации топливной компании "ТВЭЛ" (входит в контур "Росатома") Евгений Гаранин.
Об этом он рассказал в ходе круглого стола на форуме "Атомэкспо", который проходит на федеральной территории Сириус.
Под объект разработок попадают корпоративное управление и основное производство, рассматриваются методы развития автоматизированной проверки технических заданий, генерирование технических отчётов, работа над структурированием текста, пояснил Гаранин.
"Порядка 14% всех проектов, которые реализует сегодня "Росатом" в рамках большой программы цифровизации, посвящены нейротехнологиям искусственного интеллекта. Поэтому для нас это уже давно уже не хайповая история, это давно уже не будущее, это настоящее, которое осталось сегодня. Мы используем искусственный интеллект практически во всех процессах, пониманием, что на сегодняшний день это тот инструмент, который помогает нам существенно повысить эффективность всех этих процессов", - сказал Гаранин на форуме.
В качестве примера он привёл производственную платформу Atommind, которая изначально создавалась для предиктивной аналитики, когда система способна распознавать наиболее элективные с экономической точки зрения пути решения для технологов.
"В следующем году мы запускаем большую программу по тиражированию решений на все заводы топливного дивизиона, и собственно Atommind становится нашим флагманским продуктом, который "Росатом" будет предлагать рынку", - добавил Гаранин.
Говоря о проблемах для развития искусственного интеллекта, Гаранин отметил, что на сегодня не хватает качественных данных для машинного обучения этой модели.